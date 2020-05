Rugby: Canal+ supporta la Top14. Nessun taglio ai diritti tv

(di Andrea Peddis) – Top14 è il massimo campionato di rugby francese, come tutte le altre attività sportive professionistiche, è stato bloccato dal Governo. La stagione 2019/20 si è dunque conclusa e Canal+, ente di telecomunicazioni possedente i diritti tv della lega, ha cambiato la decisione presa a marzo, quando sono stati sospesi temporaneamente i campionati, e il broadcaster aveva deciso di sospendere i pagamenti.

Il dietrofront è arrivato appena dopo la decisione del Parlamento transalpino, e Canal+ ha deciso di continuare a pagare i contributi alla LNR (Ligue Nationale de Rugby) nel caso in cui i club si trovassero in difficoltà finanziarie. La cifra in questione riguarda il restante 15% della quota annuale, che equivale a poco meno di 15 milioni di euro. Canal+ è attualmente parte in un contratto quadriennale con LNR, del valore di 97 milioni di euro a stagione.

La decisione di aiutare il campionato e i club per la crisi che verrà risale al consolidato rapporto tra il canale sportivo e la Lega rugbistica. Le parti collaborano infatti sin dal 1995 e i rapporti sono andati via via crescendo. Da quest’anno Canal+ possiede i diritti di broadcasting internazionale della competizione e quelli della seconda divisione, la Pro D2. Canal+, che si è dimostrata una compagnia affidabile per la crisi di uno sport spesso lontano dai riflettori.