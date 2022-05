“Rudbeckia Amarillo Gold” brilla insieme all’FCS

La squadra biancorossa è testimonial della splendida pianta dell’anno 2022 dell’Associazione Floricoltori altoatesini: è stata scelta da una giuria di esperti e messa in bella mostra sia allo Stadio Druso in occasione della gara con il Modena, sia presso l’FCS Center

Per la 15ima volta consecutiva, una giuria di esperti ha selezionato, tra numerose novità, una pianta speciale per la stagione del giardinaggio alle porte: la vincitrice di quest’anno è risultata la “Rudbeckia Amarillo Gold” del vivaio Planta di Merano. L’FC Südtirol ha accettato volentieri di essere e con onore di essere il testimonial. insieme all’Associazione Floricoltori altoatesini, la splendida pianta è stata presentata allo stadio Druso in occasione dell’ultima gara stagionale e, sotto forma di pallone è stata raffigurata tra le sicure mani del portiere biancorosso, Giacomo Poluzzi.

“La collaborazione tra vivai e garden center altoatesini riveste una particolare importanza per quest’iniziativa”, ha dichiarato Valtl Raffeiner, presidente dell’Associazione Floricoltori dell’Alto Adige. “Una giuria di esperti visita tutti i vivai della provincia per selezionare, tra le numerose novità, una particolare varietà che viene eletta pianta dell’anno, disponibile esclusivamente nelle aziende altoatesine aderenti all’Associazione Floricoltori dell’Alto Adige”. La “pianta dell’anno” è contrassegnata con apposite etichette e con l’FCS, nella persona di Giacomo Poluzzi nella veste di testimonial ufficiale.

Stephan Putzer del vivaio Planta è entusiasta della “sua” novità. “La ‘Rudbeckia Amarillo Gold è all’altezza del suo nome: i fiori dorati di 10-14 cm catturano l’attenzione già da lontano e risplendono per tutta l’estate con la loro fioritura continua fino all’autunno inoltrato. Sebbene prediliga le posizioni luminose e soleggiate, si sviluppa bene anche in penombra ed è resistente alle temperature più fresche. Una vera trionfatrice, insomma…”

Con la sua sfrenata “voglia di fiorire”, questa pianta è apprezzata sia da sola, sia in combinazione con altre varietà all’interno di fioriere, cesti appesi e vasi da balcone.

In linea con la fioritura robusta e persistente, testimonial della nuova ‘”Rudbeckia Amarillo Gold” è proprio l’FC Südtirol: i giocatori conoscono molto bene il significato di resistenza, voglia di vincere ed energia, desiderio di fare risultato attraverso il gioco di squadra e il valore del saper coltivare e realizzare un sogno. La ‘Rudbeckia Amarillo Gold’ rispecchia determinazione e prestanza, elementi preziosi nella trionfale corsa verso la storica promozione in serie B.

Quest’anno, il palcoscenico per la presentazione della “pianta dell’anno” è stato niente meno che lo Stadio Druso, la casa dell’FC Südtirol. Prima dell’ultima partita della stagione, i giocatori hanno omaggiato la squadra del Modena con la “Rudbeckia Amarillo Gold”, messa in bella mostra in diversi punti delle due tribune, in modo tale da dare il benvenuto ai tutti gli appassionati. Oltre ad abbellire lo stadio di viale Trieste, la pianta è in bella mostra anche presso l’FCS Center di Maso Ronco.