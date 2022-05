Esports: Philips Italia entra nel mondo MKERS

Philips Italia stringe una partnership con Mkers, realtà di riferimento nel settore eSports italiano, diventando, con il suo prodotto di punta per lo shaving maschile OneBlade, main sponsor del team FIFA di Mkers. La collaborazione verrà amplificata da una strategia di comunicazione elaborata da OMD, media agency di Omnicom Media Group, con brand activation a cura di FUSE. La campagna vedrà lo sviluppo di contenuti dedicati a stile e sport, facendo leva sui profili Twitch dei giocatori pro-player di Mkers, nel periodo aprile-dicembre 22.

“Il gaming è un settore a cui Philips intende puntare, caratterizzato da numeri di appassionati in continua crescita. Da qui la volontà di stringere la collaborazione con Mkers, realtà italiana leader di questo mercato. Siamo lieti di presentare questa partnership che unisce il mondo dell’eSport e del fashion, mettendo a disposizione dei giocatori la divisa brandizzata Philips OneBlade per affrontare le partite con il giusto stile”, spiega Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Personal Health Italia, Israele e Grecia, Philips. “La scelta di diventare official sponsor di Mkers rappresenta un passo avanti nella nostra strategia di comunicazione e porta il brand ancora più vicino al consumatore”.

“La sponsorship del team FIFA, da parte di OneBlade, rappresenta per noi un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Mkers, che ci vede sempre affiancati da brand prestigiosi e leader nei rispettivi segmenti di mercato. Questa collaborazione – afferma Maurizio Quintavalle, Marketing Director di Mkers – grazie ai numerosi contenuti video e social che saranno realizzati, permetterà di mettere in relazione tra loro alcune delle passioni più importanti per un target giovane, assottigliando al massimo i confini tra gaming, intrattenimento e calcio giocato”.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere stati parte della definizione strategica del progetto e di accompagnare Philips Italia durante questi primi passi nel mondo gaming. Il nostro team è composto da professionalità con autorevoli competenze nel settore e questo ci permette di essere al fianco dei nostri clienti costruendo insieme progetti ed iniziative coerenti con le loro strategie di comunicazione” – aggiunge Luca Pravadelli, Head of Sport – Omnicom & FUSE.

La collaborazione consentirà a Philips Italia di costruire un forte legame con la comunità FIFA e gli appassionati di calcio nel nostro Paese. Il team di Mkers è infatti campione del mondo per Club di FIFA 2021 sia su Xbox sia su PlayStation e il club è classificato come secondo al mondo nel Ranking FIFA.

Il frutto della collaborazione dei due brand si concretizzerà con l’inserimento di Philips OneBlade come main sponsor della maglia ufficiale del Team FIFA di Mkers. La nuova jersey vestirà infatti i pro-player nella vita reale, a cui si aggiungeranno ulteriori sorprese per i fan del team.

Costituiscono la squadra FIFA di Mkers i pro-player Daniele ‘Prinsipe’ Paolucci, Cosimo Guarneri, Oliver ‘Oliboli’ Uttgren, e Mattias ‘xOpTolle’ Tolinsson, che indosseranno la maglia Philips OneBlade durante i match 2022. Prinsipe, dal 2015 ad oggi è uno dei dominatori della scena italiana degli eSports ed ha vinto il titolo di FIFA eClub World Cup champion con i Mkers. Cosimo Guarneri, che all’età di 17 anni ha deciso di entrare nel mondo dell’eSports, come semplice appassionato, è ormai diventato un gamer professionista: l’anno scorso, su FIFA 21, ha fatto la stagione migliore della sua carriera, disputando cinque eventi internazionali e finendo 6° in Europa e 1° in Italia, ed ora con la maglia dei Mkers è pronto dimostrare al mondo di essere ancora una volta uno dei migliori.

Oltre alla Jersey Sponsorship, la collaborazione vedrà il coinvolgimento dei pro-player nella realizzazione di contenuti editoriali inediti su Twitch. Draft Your Style è infatti il format originale di Mkers progettato per Philips OneBlade. Sarà girato interamente dalla Mkers Gaming House e l’host principale sarà Prinsipe. Il format prevede un live talk show con momenti di gameplay che coinvolgeranno diversi ospiti speciali del mondo dello sport e dello spettacolo.

Grazie a questo nuovo accordo, Philips Italia entra nel mondo eSports e gaming, un settore che secondo il nuovo Rapporto sugli eSports in Italia 2021 stilato da Nielsen, conta circa 1.620.000 appassionati (in crescita del 15% rispetto al 2020). Con ancora una grande incidenza sul target maschile, i fan di eSports in Italia hanno un’età media di 27 anni e dedicano al gioco in media 4,6 ore a settimana. Le motivazioni che spingono i fan a dedicarsi agli eSports riguardano la sfera dell’intrattenimento (80%) e il fattore community (64%): giocano per trascorrere tempo con gli amici con cui condividono le stesse passioni. Il 94% della fanbase dichiara inoltre di giocare tramite console e su questa piattaforma il genere più in voga risulta esser quello sportivo.