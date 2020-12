Ronaldo, Messi e Neymar, la battaglia degli sponsor

Sono i tre calciatori più forti e influenti del globo, tutti proprietari di marchi unici e assoluti. Parliamo di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar jr, i quali oggigiorno possono vantare di avere molti più tifosi di tantissime squadre del mondo. È il calcio moderno quello che innalza i calciatori e le individualità rispetto ai collettivi, nel quale l’idea di business si fa strada sempre più velocemente e mette dunque maggiormente sotto i riflettori i calciatori che creano tendenza, proprio come i tre fenomeni sopra menzionati.

Cristiano Ronaldo, il giocatore che guadagna più di chiunque altro tra stipendio ed entrate provenienti dagli sponsor, è attualmente in forza alla Juventus, la favorita alla vittoria del campionato italiano secondo le quote delle scommesse sportive attualmente disponibili online. Il portoghese, il cui contratto con la società bianconera è valido fino all’estate del 2022, è da sempre uomo immagine della Nike, il suo sponsor tecnico principale. Vincolato ormai a vita al marchio nordamericano, dal quale riceve oltre 16 milioni di euro l’anno per sfoggiarlo in ogni occasione, il numero 7 bianconero è diventato il grande simbolo di quest’azienda insieme a LeBron James, il leggendario giocatore di basket che ha raccolto l’eredità sportiva di Michael Jordan. Tutto lascia inoltre presagire che il capitano del Portogallo, nazionale che veste Nike, continuerà il suo legame contrattuale in futuro con il marchio degli USA.

Chi invece ha lasciato da pochissimo la Nike, che aveva puntato su di lui fin da bambino, è Neymar jr, talento brasiliano in forza al Paris Saint Germain. La squadra francese, anch’essa legata al marchio degli Stati Uniti ormai da tempo immemore, non è riuscita a evitare che il paulista trovasse un accordo con la Puma, azienda tedesca, la quale ha saputo convincere Neymar a cambiare sponsor tecnico sulla base di un accordo di massima dalle cifre spaventose. Secondo quanto riportano vari media, infatti, i proventi netti che il brasiliano incassa dalla Puma sono di 25 milioni di euro annuali, che lo rendono il calciatore più pagato dal proprio sponsor tecnico sportivo. La scelta del numero 10 del PSG di abbandonare la marca che lo ha seguito fin da subito e che ha scommesso su di lui in tempi non sospetti è stata piuttosto strana, ma alla fine non ha sorpreso nessuno, dato che oggigiorno i calciatori si vendono al miglior offerente.

Per quanto riguarda Lionel Messi, invece, si tratta del secondo giocatore più pagato dallo sponsor. L’argentino, capitano del Barcellona e della sua nazionale, veste Adidas da quando ha cominciato a giocare da professionista ed è rimasto fedelissimo alla marca tedesca, la quale ogni anno versa nel suo conto una cifra che si aggira sui 19 milioni di euro. Anch’egli principale volto del suo sponsor, Messi veste Adidas anche in nazionale, ed è associato come nessun altro calciatore al marchio delle tre strisce.

La battaglia degli sponsor tra i calciatori più importanti del momento è dunque un chiaro riflesso della competizione eterna tra di loro, qualcosa che va anche oltre il terreno di gioco.