Champions – Sky, la semifinale di andata Milan-Inter on air anche su TV8

Sky Italia, grazie a un accordo con Prime Video, trasmetterà su TV8 (ex MTV, è un canale televisivo italiano privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, società appartenente al gruppo Sky Italia) la semifinale italiana di andata di UEFA Champions League Milan-Inter, in programma il prossimo mercoledì 10 maggio. Sarà così possibile assistere anche in chiaro allo spettacolo di uno dei derby milanesi più importanti e attesi degli ultimi anni.

L’intera copertura di Prime Video, inclusi pre e post partita, sarà trasmessa anche su TV8, a partire dalle 19.30 di mercoledì, in diretta da San Siro.

Per la sfida di ritorno Inter-Milan, appuntamento martedì 16 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW con il commento e le telecronache dei giornalisti di Sky Sport.