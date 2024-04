Zhang (FC Inter) ai microfoni di Sky Sport in occasione del gran premio di Cina (F1)

Il presidente dell’Inter Steven Zhang (in una foto d’archivio in primo piano) ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla griglia di partenza del Gran Premio di Cina. Ecco le sue dichiarazioni in merito al derby di domani (Milan-Inter si giocherà alle ore 20:45), al momento dell’Inter, al suo futuro come presidente e proprietario della Società nerazzurra e a quello dell’allenatore.

D: Qual è l’emozione di essere qui?

Siamo tutti contenti che la Formula 1 sia tornata in Cina, è un evento importantissimo e Shanghai è una delle città più importanti del mondo, porta tanta energia, tanta cultura. Tutti sono venuti qui a fare il tifo per la Ferrari e l’evento.

D: C’è un altro grande evento che attendete domani, il derby di Milano.

Quest’anno sono molto fiero della mia squadra e di tutti i membri dell’Inter, come presidente non potrei essere più contento. Ovviamente la prossima partita è importante, ma noi sappiamo quello che vogliamo. La cosa importante per il nostro Club, per lo staff, per l’allenatore, per i giocatori e tutti i componenti del Club è che sappiamo quale sia il nostro obbiettivo, la mentalità vincente non è mai stata così alta e siamo sicuri che in Italia siamo forti.

D: Ci sono tante voci sul suo futuro come presidente e proprietario dell’Inter. Cosa può dire e come può rassicurare i tifosi dell’Inter?

Credo che negli ultimi 7 anni in cui noi siamo stati proprietari dell’Inter, ogni giorno ci siano state delle voci, ma il fatto che abbiamo vinto 6 trofei e ora siamo vicini al settimo trofeo e alla seconda stella nella storia del Club, è qualcosa che aggiunge tanto al lascito di questo Club. Posso dire che nessuna di queste voci è vera, io sono il Presidente e proprietario, continueremo a vincere ogni stagione e ad ambire al miglior risultato.