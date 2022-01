Riparte la Formula E in diretta su Sky e in streaming su NOW

Da domani al via l’ottava stagione del campionato mondiale di Formula E, che anche nel 2022 sarà possibile seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. I primi due Round si disputeranno in notturna, sul circuito cittadino Diriyah, in Arabia Saudita.

Si parte venerdì 28 gennaio con Round 1 dell’E-Prix di Diriyah (alle 13.45 le qualifiche live su Sky Sport Uno e Sky Sport Action e alle 18 la gara in diretta su Sky Sport Uno), mentre sabato 29 gennaio sarà la volta di Round 2, con le qualifiche live dalle 13.45 su Sky Sport Action e la gara dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.

Entrambe le gare saranno accompagnate da un pre e post gara di un quarto d’ora, con la telecronaca di Ivan Nesta e Matteo Bobbi. News, highlights e aggiornamenti live dal circuito anche su Sky Sport 24.

Anche nel 2022, torna su Sky lo spettacolo elettrico su quattro ruote del Campionato Mondiale Formula E, all’insegna della totale ecosostenibilità portata dall’utilizzo dei soli motori elettrici. Un tema di grande attenzione per il Gruppo Sky, già promotore della campagna SKY ZERO per il contrasto ai cambiamenti climatici*.

Programmazione E-Prix Diriyah, in diretta su Sky e in streaming su NOW:

Venerdì 28 gennaio

ore 13.45: qualifiche Round 1 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Action)

ore 17.45: pre gara (diretta Sky Sport Uno)

ore 18.00: gara Round 1 (diretta Sky Sport Uno)

ore 19.00: post gara (diretta Sky Sport Uno)

Sabato 29 gennaio

ore 13.45: qualifiche Round 2 (diretta Sky Sport Action)

ore 17.45: pre gara (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Action)

ore 18.00: gara Round 2 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Action)

ore 19.00: post gara (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Action)