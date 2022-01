La grande atletica su Sky per le prossime stagioni

Lo spettacolo dell’atletica leggera sarà su Sky anche per le prossime stagioni, con la conferma dei due principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League fino al 2024 incluso e il World Athletics Continental Tour Gold fino al 2023, ai quali si aggiungerà la novità del World Athletics Indoor Gold Tour (anche quest’ultimo fino al 2023), al via nel weekend con i meeting di Karlsruhe in Germania (venerdì 28 gennaio live dalle ore 20 su Sky Sport Arena) e di New York, i Millrose Games (sabato 29 gennaio in diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno), entrambi commentati da Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Su Sky e in streaming su NOW sarà, dunque, ancora grande atletica, con ben 32 meeting nel 2022, mai così tanti su Sky, tra Diamond League, Continental Tour Gold e Indoor Tour Gold, con molti campioni impegnati nelle manifestazioni più importanti a livello mondiale e con protagoniste alcune tra le stelle azzurre che hanno brillato a Tokyo 2020.

Per la Wanda Diamond League, 14 tappe in tutto, 13 su Sky, comprese le finali di Zurigo. Primo appuntamento per l’edizione 2022 il 13 maggio a Doha, in Qatar, passando poi il 28 maggio per Eugene, negli Stati Uniti, sede anche dei prossimi Mondiali.

Tutti su Sky i 12 meeting in programma per il World Athletics Continental Tour Gold 2022, con partenza il 9 aprile da Miramar, Stati Uniti, e chiusura l’11 settembre a Zagabria, in Croazia.

Saranno 7 invece gli appuntamenti con gli eventi al coperto del World Athletics Indoor Tour Gold, dal 28 gennaio al 2 marzo.

Il calendario del World Athletics Indoor Tour Gold 2022 su Sky e in streaming su NOW

Karlsruhe (Germania) 28 gennaio, ore 20, diretta Sky Sport Arena

New York (Stati Uniti) 29 gennaio, ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

New York (Stati Uniti) 6 febbraio

Lievin (Francia) 17 febbraio

Birmingham (Inghilterra) 19 febbraio

Torun (Polonia) 22 febbraio

Madrid (Spagna) 2 marzo

Il calendario del World Athletics Continental Tour Gold 2022 su Sky e in streaming su NOW

Miramar (Stati Uniti) 9 aprile

Walnut (Stati Uniti) 16 aprile

Los Angeles (Stati Uniti) 30 aprile

Nairobi (Kenya) 7 maggio

Tokyo (Giappone) 8 maggio

Ostrava (Repubblica Ceca) 31 maggio

Bydgoszcz (Polonia) 3 giugno

Hengelo (Olanda) 6 giugno

Turku (Finlandia) 14 giugno

Szekesfehervar (Ungheria) 8 agosto

Chorzow (Polonia) 4 settembre

Zagabria (Croazia) 11 settembre

Il calendario della Wanda Diamond League 2022 su Sky e in streaming su NOW

Doha (Qatar) 13 maggio

Birmingham (Inghilterra) 21 maggio

Eugene (Stati Uniti) 28 maggio

Rabat (Marocco) 5 giugno

Oslo (Norvegia) 16 giugno

Parigi (Francia) 18 giugno

Stoccolma (Svezia) 30 giugno

Shanghai (Cina) 30 luglio

Cina (sede da definire) 6 agosto

Montecarlo (Monaco) 10 agosto

Losanna (Svizzera) 26 agosto

Bruxelles (Belgio) 2 settembre

Zurigo (Svizzera) 7-8 settembre