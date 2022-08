Rinnovata la collaborazione tra Cesena FC e Sporteconomy

Per la terza stagione consecutiva l’agenzia on line, leader nell’informazione economico-sportiva, affiancherà in qualità di Media Partner il club bianconero militante nel girone “B” della Serie C (Lega Pro).

Giunge al terzo anno la media partnership tra il Cesena FC e Sporteconomy, l’agenzia giornalistica on line nata nel 2004 e oggi tra le prime in Europa nell’informazione sulle tematiche economiche legate allo sport. Anche nella stagione 2022/23, in qualità di Media Partner, Sporteconomy racconterà infatti le attività di marketing e comunicazione del club bianconero, oltre a dedicare focus e approfondimenti ad alcuni degli oltre cento brand che compongono la corporate base del Cavalluccio.

“Per il terzo anno consecutivo l’agenzia Sporteconomy si affiancherà al marchio Cesena FC nel “racconto” delle iniziative di marketing e sponsorship” – ha spiegato Alberto Morici direttore responsabile Sporteconomy.it – “Anche in questa nuova stagione ci presenteremo come “Business Media Partner” dei bianconeri, un abbinamento che nasce dalla volontà di legarsi, in qualità di agenzia giornalistica, ad uno dei club più iconici della Serie C. Questo campionato sarà molto importante per il Cesena, perché sarà anche il primo completo per i co-presidenti americani, Robert Lewis e John Aiello. Tra le prime novità vi è il marchio Kappa nel ruolo di sponsor tecnico che rappresenta un gradito ritorno e una grande opportunità di co-branding tra i due marchi”.

“E’ un grande piacere rinnovare questa collaborazione” – ha dichiarato Enrico Marinò, responsabile della comunicazione del Cesena FC. che acquisisce in questa stagione un valore strategico ancora più significativo. Il nostro club, infatti, pur conservando un forte radicamento col territorio, grazie all’ingresso di una proprietà americana punterà ad acquisire nel tempo una riconoscibilità del proprio brand a livello internazionale. Per questo la presenza di un media partner come Sporteconomy, che rappresenta un punto di riferimento nell’informazione del giornalismo economico-sportivo, ci aiuterà a comunicare a livello globale tutte le iniziative commerciali e di marketing rivolte agli sponsor e alla nostra fan base”.