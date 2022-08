Indagine IEG sui 4 campionati professionistici statunitensi (NBA, MLB, NFL e NHL)

(di Eleonora Anselmo) – Secondo la ricerca effettuata da IEG, i primi quattro campionati professionistici statunitensi (National Basketball Association, Major League Baseball, National Football League e National Hockey League) hanno totalizzato entrate derivanti da sponsorizzazioni pari a 5,4 miliardi di dollari.

Si è così passati da 3,6 miliardi di dollari (2017) a quasi il doppio nella stagione 2021: un aumento costante del 50% per ben cinque anni. Un forte incremento ha riguardato NBA e MLB: la 1a è arrivata nel 2022 a 1,6 miliardi di dollari in sponsorizzazioni; la 2a a 1,7 miliardi nel 2021. Resta al 1° posto della classifica la National Football League (NFL), che, fin dal 2014, è sempre stata sopra il miliardo di euro, con un divario di oltre 300 milioni rispetto a NBA, MLB e NHL (favorita anche dal numero di squadre). L’NBA, nonostante abbia due squadre iscritte in meno in seno al proprio campionato, tiene testa alla National Football League e la vicinanza (per ricavi da sponsorizzazioni) tra le due realtà professionistiche americane è sempre maggiore.