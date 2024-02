Ring & mainstream: “El Matador” Topuria domina su tutto

Il fighter ispano-georgiano sta regalando alle arti marziali miste livelli di popolarità mai raggiunti neanche dall’irlandese Conor McGregor.

(di Davide Pollastri) – Il titolo UFC dei pesi piuma, strappato ad Alexander Volkanovski, è già storia passata.

I pensieri di Ilia Topuria sono ormai proiettati verso i prossimi obiettivi, ed in particolare al match-evento che Dana White, l’abile Chairman della UFC, vorrebbe organizzare al Santiago Bernabeu di Madrid, magari con un avversario del calibro di Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov o Islam Machačev (questi ultimi due entrambi daghestani).

Portare l’ottagono dell’Ultimate Fighting Championship (UFC) nella “tana” del Real Madrid sarebbe una strategia di marketing straordinaria, in grado di suscitare un enorme interesse tra gli appassionati e generare profitti considerevoli sia per l’UFC che per i fighters, i quali godrebbero di una cornice prestigiosa per aumentare la propria visibilità e creare significative opportunità di guadagno attraverso nuove sponsorizzazioni e partnership commerciali. Inoltre, l’evento potrebbe attirare nuovi appassionati delle arti marziali miste, contribuendo così ad espandere il numero di fan delle MMA (a discapito ad esempio del wrestling, ma questo è un argomento a parte).

ESPN, l’emittente che ogni anno, da sette anni, investe 276 milioni di euro per trasmettere in pay-per-view della UFC negli Stati Uniti, già si sta sfregando le mani insieme agli altri ricchi partner dell’organizzazione, tra cui Crypto.com, che contribuisce con 160 milioni di dollari, il bookmaker DraftKings, che spende 320 milioni tra contanti e percentuali di marketing non divulgate, Prime, Venum (partner dell’abbigliamento e fornitore dei guanti da combattimento), Bud Light e BT Sport (la rete televisiva che trasmette gli incontri nel Regno Unito e in Irlanda).

Sì, Ilia Topuria, il campione glamour con 3,4 milioni di follower su Instagram e un profilo OnlyFans “sui generis”, che, anziché pubblicare video e foto osé, condivide esclusivamente contenuti legati alle MMA, sta rivoluzionando il mondo delle arti marziali miste e dell’entertainment. Oltre a ciò la presenza dell’ispano-georgiano (il primo a conquistare un titolo iridato) apre sicuramente (alla UFC) le porte del ricco mercato di lingua spagnola. Diversi nuovi brand iberici (collegati anche al mercato del calcio e del basket) potrebbero essere interessati ad investire in questo nuovo settore.