CMP firma il Venice Lido Beach Trail 2024

Raddoppia l’impegno di CMP, il prestigioso brand di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, negli eventi organizzati da Venicemarathon. Oltre alla titolazione per il sesto anno consecutivo dell’urban trail notturno di grandissimo successo, il CMP Venice Night Trail in programma sabato 6 aprile a Venezia, da quest’anno il marchio acquisisce anche la titolazione del ‘trail on the beach’ di 5K e 11K, che per i prossimi 3 anni si chiamerà appunto CMP Venice Lido Beach Trail e la cui terza edizione si disputerà al Lido di Venezia domenica 22 settembre.

CMP firma così questo spettacolare evento, che si sviluppa tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga.

Oltre alle distanze di 11K e 5K, la manifestazione proporrà come sempre la Alì Family Run di circa 2K, gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito, che si svolgerà interamente sulla battigia.

La manifestazione avrà anche quest’anno come quartier generale dell’evento lo stabilimento balneare Blue Moon, dove sorgerà il CMP Venice Lido Beach Village, accoglierà il Pasta Party e davanti al quale verranno allestite la start & finish line.

Con la terza edizione e l’ingresso di CMP nella titolazione dell’evento, anche il logo presenta una nuova veste grafica, che pone in risalto gli elementi più iconici del Lido di Venezia come il mare, la spiaggia, il faro di San Nicolò che si staglia sulla punta della diga percorsa dagli atleti e la bandiera dell’Italia, che sottolinea il ‘Made in Italy’ soprattutto in occasione dell’intensa promozione in Italia e all’estero che gli organizzatori stanno facendo nelle principali maratone del mondo (Londra, Parigi, Praga, Roma ecc.) per attirare sempre più runners, valorizzare gli aspetti turistico-sportivi e incrementare di conseguenza l’indotto economico per il territorio.

“Siamo felici di ampliare il nostro impegno nel supportare gli eventi organizzati da Venicemarathon, con cui condividiamo la passione per lo sport, l’amore per l’ambiente e la valorizzazione del territorio. Si tratta di un evento davvero suggestivo, che celebra lo spirito sportivo e l’ambiente unico della nostra amata Venezia. Non vediamo l’ora di accompagnare atleti e appassionati in questa cornice unica, contribuendo ad un’esperienza indimenticabile” – dichiara Fabio Campagnolo, CEO di CMP.

Le iscrizioni sono aperte e proseguono spedite verso l’obiettivo dei 1.500 iscritti, tetto limite di partecipanti che gli organizzatori hanno fissato per garantire qualità ed efficienza nei servizi, ma soprattutto per la salvaguardia dell’ambiente.

Già diverse sono le aziende hanno confermato la loro presenza per questa terza edizione. Tra queste CMP (Title & Technical Sponsor), Venezia Spiagge (Main Partner), Alì (Official Sponsor). Official Supplier: Pro Action, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, Gac, 1/6H Sport (Official Shop), Diabasi (Official Supplier – Massage Area), Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it.