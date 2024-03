Ricerca Opinion Way sul format della SuperLega. Il 72% dichiara di essere favorevole al progetto

La Superlega piace ai tifosi di calcio. Lo sostiene un sondaggio condotto dall’istituto francese Opinion Way per “A22 Sports” (la società spagnola creata per assistere la creazione della Superlega si calcio): l’indagine condotta su un gruppo eterogeneo di 6.500 tifosi sopra i 15 anni in otto nazioni europee indica che il 72% degli appassionati di calcio d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione di una Superlega.

Le domande poste si riferiscono alla nuova formula di torneo europeo proposta da A22 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre scorso: la Spagna con l’84% risulta la più incline, ma anche gli intervistati italiani si sono detti a favore in larga parte (80%). I giovani tra i 15 e i 24 anni (86%) sono quelli più attratti dalla proposta della Superlega europea.

In Italia, circa l’89% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni e il 93% di quelli di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono favorevoli. Sui motivi gli appassionati rispondono che si tratta di una buona idea, offre un “formato innovativo” e una competizione più equa ed emozionante rispetto al sistema attuale. (fonte: Ansa)