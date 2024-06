Ricavi record per l’Aston Villa (EPL). In arrivo i nuovi contratti di sponsorship con Betano e Adidas

(di Alfredo Mastropasqua) – L’Aston Villa (club di EPL) ha annunciato, nelle ultime ore, la firma di un accordo di main sponsorship con la compagnia di scommesse sportive Betano (con base in Grecia – nella foto in primo piano il logo aziendale). Secondo il quotidiano britannico The Telegraph si tratta di una partnership di durata biennale del valore complessivo di 47,45 milioni di euro (più di 23 milioni solo nel primo anno di partenariato). Il contratto diventerà operativo dal 1° luglio (a valere per l’intera stagione agonistica 2024/25), quando il nuovo partner ellenico (di proprietà di Kaizen Gaming International Ltd) sostituirà l’attuale sponsor di maglia (il concorrente BK8 operativo sempre nel mercato internazionale del betting).

E’ il più importante sodalizio commerciale (per valore economico) mai siglato fino ad oggi dal club inglese. Il club di Birmingham, nel campionato appena concluso, ha centrato l’ingresso nella fase a gironi di Champions League (grazie alla leadership del manager Unai Emery). Sempre l’Aston Villa ha firmato un importante contratto con il nuovo sponsor tecnico. Si tratta di Adidas che prenderà il posto della britannica Castore. Queste due alleanze commerciali, unite ai ricavi da Champions (grazie al nuovo format studiato dall’UEFA e al debutto nella nuova stagione), all’incremento delle revenues da matchday e ai tv rights porteranno la società di English Premier League a poter contare su un budget economico non inferiore ai 214 milioni di euro.

L’accordo biennale con i “Villans” terminerà alla fine della stagione 2025/26: dalla successiva, infatti, sarà vietato ai club di Premier League firmare accordi di sponsorizzazione con operatori del mercato del gioco (una decisione interna della Premier League su input dell’Esecutivo britannico). L’annuncio arriva dopo che, ad inizio mese, era stato confermato il lancio del marchio ellenico (il quartier generale è ad Atene) nel Regno Unito (attraverso BVGroup). A dicembre scorso, inoltre, Betano è stato scelto come “Global Partner“di UEFA Euro2024 (in programma, in Germania, da stasera fino al prossimo 14 luglio).

Sempre a livello internazionale il marchio ateniese del gioco si sta espandendo su diversi mercati, con particolare attenzione al Sud America. Ha stretto, di recente, un accordo con la Federcalcio argentina (AFA) per la titolazione della massima divisione albiceleste e, lo scorso mese di aprile, ha firmato un partenariato con la Serie A brasiliana. Anche in questo caso il contratto di “naming rights” è il più importante nella storia di questa Lega calcistica sudamericana. Sempre Betano poi è sponsor della Serie B verdeoro, così come della “Copa do Brasil” e della “Supercopa Feminina”.