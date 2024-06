Euro2024: Albania (primo avversario dell’Italia) e Georgia vestiranno Macron

Al fischio d’inizio del match d’apertura della 17° edizione dei Campionati Europei di Calcio, il 14 giugno a Monaco di Baviera tra Germania, paese ospitante, e Scozia, il Macron Hero ci sarà. Ci sarà, in ognuna delle 51 gare in programma, sulle maglie degli ufficiali di gara UEFA che dal 2019 accompagna come “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”, disputando al fianco di arbitri, assistenti e VAR il suo secondo Europeo dopo quello del 2020. Ci sarà sulle maglie di due Nazionali delle quali Macron è partner tecnico, Albania e Georgia, che insieme alle altre 22 squadre si contenderanno il trofeo finale. La Nazionale albanese è alla propria seconda partecipazione alle fasi finali dell’Europeo, mentre per quella georgiana si tratta di una storica prima volta.

L’Albania arriva a questa fase finale di UEFA Euro 2024 con un ruolino di marcia entusiasmante. Ha chiuso, per la prima volta nella sua storia, il proprio girone di qualificazione in testa con 15 punti, +8 di differenza reti e inanellando una serie di risultati utili che hanno permesso agli Shqiponjat di qualificarsi con un turno di anticipo. Inserita nel gruppo B, l’Albania esordirà contro la Nazionale italiana il 15 giugno a Dortmund. In seguito, è attesa dalle sfide con Spagna e Croazia.

Un po’ più tortuoso, ma altrettanto esaltante, il percorso di qualificazione della Georgia, che ha staccato il biglietto per UEFA EURO 2024 attraverso gli spareggi. Dopo aver eliminando il Lussemburgo in semifinale, la Nazionale georgiana ha infatti superato ai rigori la Grecia in finale, dopo una partita combattuta ma priva di gol nei tempi regolamentari e supplementari. Una vittoria lungamente festeggiata tra le strade di Tbilisi per uno storico traguardo raggiunto per la prima volta nella propria storia. Khvicha Kvaratskhelia e compagni sono stati inseriti nel Gruppo F insieme a Turchia, Portogallo e Rep.Ceca. Anche la Georgia, come già l’Albania, esordirà a Dortmund il 18 giugno, affrontando la Turchia per poi giocarsela successivamente con cechi e lusitani.