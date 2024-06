Crystal Palace (EPL): Net88 per due anni sulla maglia degli “Eagles”

Il Crystal Palace, squadra di calcio della English Premier League, ha annunciato che la piattaforma di gioco online Net88 sarà il nuovo sponsor di maglia (nella foto in primo piano) a partire dalla stagione 2024/2025. Come riportato da Gambling Insider, il logo di Net88 sarà presente anche sull’abbigliamento da allenamento, sul sito ufficiale della squadra e sarà esibito durante le partite casalinghe. L’accordo sarà di durata biennale, così come quelli simili sottoscritti di recente da Aston Villa e Wolverhampton. I club inglesi, infatti, hanno votato ad aprile per vietare le società di gioco come sponsor a partire dal campionato 2026/2027. (fonte: Agipronews.it)