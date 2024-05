Rheinmetall (produttore di armi) nuovo Champions Partner del Borussia BVB e scoppia subito la polemica

Il Borussia Dortmund (club di Bundesliga1), finalista quest’anno in UEFA Champions League (in programma sabato 1° giugno allo stadio londinese di Wembley9, ha ufficializzato un accordo di sponsorizzazione di 3 anni con il gruppo tedesco Rheinmetall (realtà leader nella produzione di armi e apparati militari).

Secondo il quotidiano economico Handelsblatt, l’accordo è di diversi milioni di euro su base stagionale (coprirà, tra l’altro, il ruolo di Champions partner a partire dalla prossima stagione). Il valore delle azioni Rheinmetall, quotate alla Borsa di Francoforte, a partire dal febbraio 2022 (ovvero in concomitanza con l’invasione russa in Ucraina), sono aumentate del 400%, grazie proprio alle commesse belliche. Più in generale, è la prima volta che un produttore di armi sponsorizza una squadra di calcio in Bundesliga (Rheinmetall è già partner primario del club di pallamano Bergischer HC con sede a Solingen, vicino Dusseldorf).

“Rheinmetall è attiva da sempre nella regione della Rhine-Ruhr e punta a far conoscere il suo marchio su scala internazionale, come fornitore di sistemi per l’industria della difesa”, ha dichiarato ai media Armin Papperger, presidente di Rheinmetall.

Nel frattempo, la sponsorizzazione del Borussia, da parte dell’azienda di armi, è stata fortemente criticata da una larga parte dei tifosi oltre che dalle principali associazioni pacifiste (ritenendola di fatto sconveniente e inopportuna).