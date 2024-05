Il mondo del betting guarda con interesse a Euro2024

Manca poco meno di un mese al fischio d’inizio di Euro 2024, probabilmente l’evento calcistico più atteso dell’anno e che catalizzerà l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il Vecchio Continente. Ma, oltre al fascino dello sport e all’adrenalina delle partite, gli Europei rappresentano senza dubbio un’occasione imperdibile per tutti gli operatori di scommesse in Italia. Il torneo, infatti, oltre a offrire emozioni indimenticabili sul campo, si configura come un momento cruciale dell’anno per l’intero settore delle scommesse sportive. Il settore del betting in Italia, d’altronde, segue un trend in tendenza ascendente, ed è infatti passato dagli 11,1 miliardi di euro di raccolta del 2022 ai 13 miliardi del 2023, con una crescita del +15,1%, secondo i dati forniti dall’Agimeg, l’agenzia giornalistica sul mercato del gioco.

Le scommesse sportive sono da sempre intrecciate con il mondo del calcio e vedranno probabilmente un’impennata vertiginosa proprio durante gli Europei, così come già accaduto nelle manifestazioni del passato. Per provare a dare un ordine d’importanza del movimento di raccolta atteso dal settore basti pensare che, secondo i dati forniti dal Bilancio integrato della Figc, solo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra ha generato 30,8 milioni di euro in scommesse, configurandosi come il più alto evento di scommesse sportive nella storia italiana.

Un’opportunità di crescita per il mercato e per gli operatori

Gli Europei non sono solo una vetrina per il talento calcistico europeo, ma anche un’opportunità imperdibile per tutti gli operatori nazionali di scommesse. Con l’attenzione del pubblico focalizzata sulle numerose partite in programma e sui risultati delle squadre che partecipano alla manifestazione, l’interesse verso il settore dei pronostici sportivi è destinato a crescere giorno dopo giorno fino alla serata della finale che conclude l’evento.

L’interesse sull’evento è in primis per i tifosi e per la loro passione per il calcio che, unita alla possibilità di poter “puntare sul proprio beniamino”, rende le scommesse un’attività particolarmente divertente e coinvolgente. Ma l’interesse sull’evento è soprattutto anche per gli operatori di scommesse nazionali, per i quali Euro 2024 rappresenta un’occasione unica per aumentare la propria visibilità e fidelizzare la clientela. Investimenti in pubblicità mirata, promozioni dedicate e una piattaforma di scommesse efficiente e intuitiva sono i fattori chiave per il successo atteso. Per i bookmaker gli Europei sono un periodo di intensa attività, pianificazione strategica e innovazione. Offrire quote competitive, promozioni accattivanti e un’esperienza utente di alto livello diventa fondamentale per attrarre e fidelizzare i clienti. Ogni partita, ogni goal e ogni azione in campo possono tradursi in un’opportunità di crescita per il settore del betting in generale ma soprattutto per i singoli operatori del mercato.

L’importanza di fare SEO nel settore delle scommesse

“Oggi non basta solo avere un sito performante, un riconoscimento di brand condiviso o un’offerta di scommesse più competitiva di altri – spiega Gaetano Romeo, uno dei maggiori esperti a livello italiano e internazionale di SEO – Buona parte di questa partita verso una più alta raccolta per l’evento è condizionata dalla visibilità web su cui ciascun operatore di scommesse può puntare. E qui rientriamo in un settore più specifico che è in grado di tradurre le opportunità di visibilità sui motori di ricerca in opportunità di business seguendo le regole introdotte dalla disciplina SEO. La SEO, o Search Engine Optimization, è un insieme di tecniche e strategie che aiutano a migliorare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca come il principale Google. E, se vogliamo semplificare ulteriormente, possiamo dire che è attività SEO tutto ciò che è in grado di far apparire un sito web tra i primi risultati di ricerca quando qualcuno cerca informazioni o prodotti che interessano”.

L’esempio calzante è proprio quello di un tifoso appassionato di calcio che vuole scommettere sugli Europei ma che non sa a quale operatore di scommesse rivolgersi. In questo caso il ruolo del motore di ricerca è quello di offrire alle ricerche realizzate dall’utente dei risultati che ritiene maggiormente rilevanti per quella particolare richiesta. “Farsi trovare tra i primi risultati di ricerca vuol dire quindi essere maggiormente visibili e in grado di attrarre un maggior numero di visitatori potenzialmente in target con il prodotto offerto – conclude Romeo – Questa visibilità, che possiamo definire visibilità SEO, rappresenta la misura in cui un sito web appare nei risultati di ricerca per le parole chiave pertinenti al proprio business. Più alta è la visibilità SEO, quindi, maggiori sono le possibilità che un sito web venga visitato da persone interessate a ciò che viene offerto, aumentando potenziali conversioni e vendite”.

Durante un evento di spessore come quello degli Europei è lecito pensare che oltre al numero di scommesse realizzate dagli appassionati di betting, aumenti anche il numero di ricerche in tema, ricerche finalizzate ad una conversione, ossia realizzare un pronostico. La varietà di tipologie di scommesse disponibili, dai semplici pronostici sul vincitore finale alle scommesse più specifiche sui singoli eventi di gioco offre, infatti, a ciascun tifoso, l’opportunità di vivere l’Europeo in maniera ancora più avvincente potendo contare su un’offerta di prodotto in costante evoluzione.

Misurare la visibilità SEO degli operatori di betting per gli Europei

Quale operatore di scommesse nazionale è in grado di beneficiare più di altri di una visibilità online e di favorire così la sua raccolta di gioco? A questa domanda proviamo a rispondere attraverso una dimostrativa analisi del mercato online in grado di fornire un’indicazione su quali sono i player del mercato betting che godono di maggior visibilità SEO.

Per realizzare questa analisi è stato individuato un panel unico di comparazione e un dato oggettivo di performance: il panel di comparazione è rappresentato da un elenco esemplificativo di 10 ricerche generiche, non brand, che potrebbero essere realizzate da un utente che ha l’intenzione di scommettere o di avere informazioni sulle scommesse, mentre il dato di performance dell’operatore è dato dal corrispettivo posizionamento del suo sito di gioco tra i risultati di ricerca di Google.

Per definire il panel di comparazione sono state selezionate le keyword con maggior volume di ricerca, cioè le parole chiave in target che vengono cercate più volte dagli utenti utilizzando i dati forniti dallo stesso Google. Il panel di comparazione prende in considerazione delle ricerche più generali che riguardano l’intento di scommettere come “scommesse”, “scommesse sportive”, “scommesse calcio”, “scommesse online”, “scommesse sport”, ma anche ricerche più verticali focalizzate proprio sull’evento specifico come “scommesse europei”, “scommesse europei 2024”, “quote scommesse europei”, “scommesse europei di calcio”, “europei scommesse”.

Per ciascuna delle 10 parole chiave analizzate è stato poi registrato il posizionamento attuale dei siti di gioco nei primi 10 risultati di ricerca, ovvero dalla posizione 1 alla 10 della prima pagina di Google, per verificare a quale brand di scommesse il motore di ricerca assegna un valore maggiore di visibilità e autorevolezza.

La presenza dei top player nelle prime 3 posizioni di Google

Lo studio condotto sui principali operatori di scommesse in Italia ha rivelato interessanti dati sulle loro performance soprattutto nelle prime tre posizioni di ricerca delle parole chiave, ricordando, infatti, che, secondo le stime fornite da Google, sui 10 risultati possibili che vengono mostrati agli utenti ad ogni ricerca, i primi 3 risultati sono scelti più del 60% delle volte.

Ecco, dunque, una panoramica di scenario redatta dall’esperto del settore Gaetano Romeo dei principali operatori di scommesse basata sui risultati emersi dalla raccolta dei dati e in ordine di performance:

Sisal

Il sito Sisal.it emerge come leader indiscusso con il maggior numero di prime posizioni. Ottiene la prima posizione su ben 6 parole chiave sia generiche sia verticali, tra cui “scommesse sportive”, “scommesse”, “scommesse calcio”, “scommesse online”, “scommesse europei” e “europei scommesse”. Inoltre, si posiziona seconda su altre 4 parole chiave del panel, per un totale di 10 presenze tra le prime tre posizioni. Questo dato conferma la sua forte presenza e competitività nel mercato italiano delle scommesse.

Lottomatica

Il sito Lottomatica.it segue Sisal con un buon posizionamento, assicurandosi la prima posizione su 3 parole chiave verticali: “scommesse europei di calcio”, “scommesse europei 2024”, e “quote scommesse europei”. Inoltre, ottiene la seconda posizione su 2 parole chiave e la terza posizione su una, totalizzando 6 posizioni tra le prime tre. Questo sottolinea la sua solida strategia SEO e presenza sul mercato.

Snai

Il sito Snai.it si trova in una posizione di metà classifica, con risultati più modesti. Riesce a ottenere la prima posizione solo su una keyword: “scommesse sport”. Tuttavia, si posiziona seconda e terza rispettivamente su altre due parole chiave del panel, portando il suo totale a 3 posizioni tra le prime tre. Questo indica una presenza di mercato positiva ma con dei margini di miglioramento.

Eurobet

Il sito Eurobet.it si distingue particolarmente per la sua presenza in terza posizione dei risultati, ottenendo questo esito su ben 5 parole chiave incluse “scommesse sportive” e “scommesse calcio”. Tuttavia, non appare nelle prime posizioni di ricerca, totalizzando comunque 6 presenze in top3, al pari dell’operatore Lottomatica ma con una distribuzione differente.

Planetwin e WilliamHill

Planetwin e WilliamHill evidenziano prestazioni meno rilevanti. Planetwin riesce a posizionarsi terza su due keyword, mentre il sito WilliamHill.it ottiene solo una seconda posizione. Entrambi hanno una presenza limitata con una posizione ciascuno tra le prime tre.

Altri operatori

Operatori come Bwin, Betway, Goldbet e Betflag mostrano una presenza molto limitata nelle prime tre posizioni di ricerca. Il sito Bwin.it, ad esempio, non ottiene alcuna posizione di rilievo. Anche Betflag e Goldbet hanno solo una terza posizione ciascuno, indicando che hanno ancora terreno da recuperare rispetto ai leader di mercato.

L’analisi condotta evidenzia come il sito Sisal registra la miglior presenza SEO nel mercato delle scommesse online in Italia, seguito dagli operatori Lottomatica, Snai ed Eurobet che mantengono una presenza solida ma meno dominante. Gli altri operatori hanno ancora margini significativi di miglioramento per competere efficacemente con gli attuali leader del settore.

“Questo studio di ricerca sulle parole chiave legate al mondo del betting evidenzia senza dubbio l’importanza di pianificare una strategia SEO robusta per assicurarsi visibilità e competitività nel mercato altamente concorrenziale delle scommesse online – spiega Gaetano Romeo – I brand che riescono a posizionarsi bene per parole chiave del segmento possono attrarre un maggiore traffico web, il che si traduce direttamente in un aumento delle opportunità di business, soprattutto in contemporanea ad eventi di richiamo come i prossimi Europei di calcio 2024”.