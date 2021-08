Restructure 5.0 è il nuovo Sleeve Jersey Sponsor dell’Hellas Verona per la stagione 2021/22

RESTRUCTURE 5.0 è il nuovo “Sleeve Jersey Sponsor” dell’Hellas Verona. Il logo dell’azienda, specializzata in ristrutturazioni per qualsiasi tipo di edificio con applicazione del Super bonus 110%, sarà posizionato sulla manica sinistra e scenderà in campo in tutte le sfide che dovrà affrontare l’undici veneto. “Restructure 5.0″, con sede in provincia di Bologna e Arezzo, è operante in tutta Italia. Nella scorsa stagione lo sleeve partner è stato il marchio di macchine industriali “Trivellato” (concessionaria Mercedes-Benz Padova).