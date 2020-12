Real Madrid: Therabody scelto come “official tech wellness partner”

Therabody, azienda attiva nel campo del benessere tech, ha annunciato che il Real Madrid ha scelto il brand come “official tech wellness partner”. La formalizzazione di questa collaborazione vuole sottolineare l’impegno di entrambe le realtà nel miglioramento delle prestazioni dei giocatori, contribuendo al tempo stesso a creare una cultura del benessere all’interno della community di atleti, esperti e tifosi del Real Madrid.

L’annuncio della partnership rappresenta l’apice di una collaborazione e conoscenza di diversi anni tra Jason Wersland, Fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody, e Niko Mihic, Head of Medical Services del Real Madrid.

Dopo aver appreso che Niko stesse impiegando Theragun nelle routine di recupero della sua squadra, grazie all’efficienza scientificamente provata dei dispositivi, i due esperti hanno iniziato a lavorare insieme allo scopo di implementare soluzioni olistiche che ottimizzassero i protocolli di allenamento, prevenzione degli infortuni e recupero.

“Il Real Madrid è celebre in tutto il mondo per la sua eccellenza dentro e fuori dal campo, e il dottor Niko è noto per aver realizzato alcuni tra i più innovativi protocolli di infortunio e di recupero per i suoi giocatori, e sono onorato di poterlo aiutare a raggiungere un nuovo livello” ha dichiarato Jason Wersland, fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody. “Sostenere la dedizione del Real Madrid nell’istituzionalizzazione del benessere sportivo è parte integrante di ciò che siamo e di quello che naturalmente facciamo. Non vedo l’ora di contribuire ad ampliare i programmi del Real Madrid”.

“Quando si tratta di prendersi cura, di trattare gli atleti e di personalizzare i piani di recupero per ciascun giocatore, è fondamentale che io prescriva protocolli olistici innovativi e leader del settore, che i giocatori possano effettuare sia con me che in autonomia“, spiega il Niko Mihic, Head of Medical Services del Real Madrid. “Therabody e il dottor Jason offrono una ricerca scientifica e prodotti che non solo ottimizzano l’allenamento e il recupero, ma che preparano questi atleti alla vita al di fuori del campo. Siamo entusiasti di lavorare con Therabody e il dottor Jason in qualità di nostri esperti di wellness”.

La partnership con il Real Madrid rafforza la mission di Therabody di aiutare le persone a sentirsi meglio naturalmente, consentendogli di fare ciò che amano. Tramite la collaborazione appena formalizzata, i giocatori delle squadre maschili e femminili integreranno nelle loro sessioni di allenamento i dispositivi Theragun PRO, Wave Roller, Theragun mini e il recente Recovery Pump da impiegare in autonomia con la guida dell’app Therabody.

La partnership avrà inoltre un impatto ancor più positivo in termini di programmi di ricerca e di formazione di Therabody attraverso la “Therabody University” e la sua rete di professionisti di fama mondiale specializzati in salute e fitness, oltre a fornire l’opportunità a entrambi i team di apprendere e ottenere informazioni l’uno dall’altro per innovarsi ulteriormente.

“Supportare gli atleti in tutto il mondo è fondamentale per il nostro business” dichiara Benjamin Nazarian, CEO di Therabody. “Questa collaborazione onnicomprensiva con il Real Madrid creerà un programma di wellness olistico per i loro giocatori, allenatori e tutto il team aziendale. Avremo anche l’opportunità di imparare e lavorare con giocatori e con i medici esperti per sviluppare nuovi prodotti per il recupero e per il wellness. Non vediamo l’ora di supportare il team del Real Madrid e, allo stesso tempo, di creare un impatto a livello internazionale“.

Per maggiori dettagli sui dispositivi e sulle soluzioni Therabody, e a proposito della partnership con Real Madrid, visitare il sito Therabody.com.