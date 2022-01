Real Madrid: accordo strategico con gli americani di Legends. Ceduto il 20% dei ricavi futuri del Bernabeu

(di Francesca Diana) – Novità in vista per la nuova casa dei “Blancos”: il Real Madrid ha ceduto il 20 % dei profitti futuri del nuovo Santiago Bernabéu, che verrà ultimato nel 2023, alla società americana “Legends”, specializzata nella gestione e commercializzazione degli impianti sportivi, per i prossimi 25 anni.

I primi colloqui risalgono a dicembre 2021, ma solo recentemente le trattative sono arrivate alle fasi finali. Questo accordo garantirà alla società spagnola un guadagno tra i 400 e i 440 milioni annui, a differenza dei 150 man collegati al periodo pre-pandemia. Il Real punta a recuperare, in breve tempo, l’investimento fatto sulla struttura, tra gli 800 e i 900 milioni di euro. Verranno ospitate così varie tipologie di eventi. ltre alle manifestazioni sportive, calcio e pallacanestro in primis, il Bernabéu ospiterà anche eventi di altro genere, come concerti, mostre e fiere, puntando a rimanere aperto per quasi 300 giorni l’anno. Tra le novità ci sarà anche la passerella intorno allo stadio, dove presumibilmente verranno inaugurati dei punti ristori, e il tetto retrattile, che impedirà i rinvii degli eventi a causa delle condizioni meteorologiche.

La compagnia “Legends”, di proprietà del fondo venture capital Sixt Street, cerca quindi di riproporre in Europa il modello di business già avviato negli Stati Uniti: l’accordo stretto col Real è sulla falsariga di quello stretto ad esempio coi San Antonio Spurs, i New York Yankees o ancora i Dallas Cowboys.