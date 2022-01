L’UniPg pronta per il Master in Management dello Sport (2022)

Per il 3° anno consecutivo l’agenzia giornalistica Sporteconomy partecipa al “Master in Management dello Sport” e delle attività motorie di UNIPG.

RUN BEYOND (presente anche sul sito ufficiale) è il claim con cui l’Università di Perugia ha lanciato il programma del Master in oggetto.

In un contesto di fortissima concorrenza, dove le professionalità sono sempre più specializzate, ottimizzare la gestione di una palestra, di una piscina o gestire un club o una società sportiva o trasformare la propria passione in una professione, diventa sempre più una questione di competenze (da aggiornare costantemente).

Questo Master è finalizzato alla formazione del “Manager dello Sport”, figura professionale molto richiesta per le sue competenze trasversali e indispensabile per muoversi con consapevolezza nell’industria dello sport. I moduli spaziano dalla comunicazione al coaching sportivo, dalla gestione di impianti e società sportive alla produzione di eventi, dalla gestione delle palestre della salute al turismo sportivo.

Lezioni on line, fruibili anche on demand, erogate con formula week-end da aprile a ottobre 2022, stage presso prestigiose società sportive del settore, partecipazione attiva alla produzione di eventi sportivi nazionali e internazionali, completano il quadro di questo master che vede le iscrizioni chiudersi il 28 febbraio ed offrire la possibilità di poter usufruire di borse di studio a copertura totale della retta di frequentazione (4.500,00 Euro + 16,00 Euro di tassa di iscrizione)

Per saperne di più visita http://masport.dipmed.unipg.it/

E iscriviti gratuitamente all’OPENDAY che si svolgerà venerdì 4 febbraio.