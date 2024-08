Quinnbet entra nella famiglia dei partner del Cardiff City FC (Championship inglese)

Quinnbet (operatore di una famiglia irlandese tra le più ricche, operante in UK e Irlanda attraverso il quartier generale localizzato a Gibilterra) ha stretto un accordo pluriennale di sponsorizzazion con il Cardiff City FC, club di calcio gallese che milita nella Football League Championship, la seconda divisione del calcio britannico. La società gallese (attualmente ultima in classifica) ha come main sponsor il brand promoturistico “Visit Malaysia” e New Balance come partner tecnico e fornitore delle divise da gioco.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a QuinnBet (nella foto in primo piano il logo della betting company) nella famiglia del Cardiff City come nostro ultimo partner. L’impegno per un gioco online più sicuro è uno dei loro valori fondamentali e spero che questa partnership sia estremamente prospera per entrambe le parti” ha commentato Huw Warren, responsabile commerciale del Cardiff City. Niall McPartland, responsabile commerciale e sponsorizzazioni di QuinnBet, ha dichiarato: “È un enorme privilegio per noi iniziare questa partnership biennale con il club. Abbiamo intenzione di utilizzare la partnership per promuovere il nostro marchio insieme a Safer Gambling, che è parte integrante della nostra attività e che il Cardiff City sostiene pienamente“.