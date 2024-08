Napoleon Sports sulle maglie dell’RSC Anderlecht (Jupiler Pro League belga)

Napoleon Sports and Casino (betting companny leader sul mercato belga, con sede a Emboredegm, a pochi chilometri da Aalst) ha prolungato la sua partnership con l’Anderlecht, squadra di calcio belga (milita nella Jupiler Pro League), fino all’estate 2027. Come riporta SBC News, la sponsorizzazione era iniziata nell’estate 2023 e il marchio dell’operatore di giochi era già visibile nello stadio e sulle maniche delle maglie della squadra. Il nuovo accordo (nella foto in primo piano il logo di Napoleon Sports) con il “Royal Sporting Club Anderlecht” (RSCA) prevede che il logo abbia una posizione più in evidenza sulla parte anteriore delle maglie, dove attualmente campeggia un altro marchio belga del gioco (l’azienda “Lotto”). L’investimento economico stimato è nell’ordine degli oltre 500 mila euro a stagione.

Napoleon Sports è da diversi anni anche sulla maglia gara dell’importante team di ciclismo belga “Soudal Quick-Step Pro Cycling Team”.

“Come azienda belga – ha commentato Philippe Joos, direttore generale di Napoleon Sports and Casino – siamo particolarmente orgogliosi del nostro coinvolgimento nel calcio del nostro Paese. Guardiamo con soddisfazione al primo anno di partnership con l’RSC Anderlecht e non vediamo l’ora di proseguire la cooperazione incentrata su un’esperienza sportiva responsabile”. “Siamo lieti che uno dei nostri partner – ha aggiunto Kenneth Bornauw, dirigente dell’Anderlecht – abbia scelto di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nei confronti del club. Questo dimostra l’impatto che il nostro marchio e i nostri canali hanno nel realizzare gli obiettivi commerciali dei nostri sponsor“. (fonte: Agipronews)