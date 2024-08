Betfair nuovo sponsor di maglia del Vasco da Gama (Brasileiro)

Betfair è il nuovo sponsor di maglia del Club de Regatas “Vasco da Gama”, club che milita nel “Brasileiro”, massimo campionato di calcio del Brasile (attualmente 8° in classifica). Il marchio dell’operatore di betting, oltre a comparire sul fronte delle divise maschili, sarà presente sul retro di quelle femminili. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2025 con possibilità di rinnovo per altre due stagioni, prevede anche l’organizzazione di attività per i tifosi come lotterie e premi per biglietti VIP, prodotti ufficiali, oltre a promozioni ed esperienze esclusive. Il club verdeoro non è la prima volta che si avvicina a partner del mercato betting. Negli anni passati infatti si era legato al marchio internazionale PixBet.