Qatar Club World Cup 2020: per l’occasione il Tigres lancia una nuova maglia

(di Alessandro Presta) – Il “Mondiale per Club” è ormai alle porte. Il torneo si disputerà per la prima volta in Qatar e verrà inaugurato il prossimo 4 febbraio (l’evento è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia). Per l’occasione, la squadra partecipante messicana “Tigres UANL“ (Università Autonoma di Nuevo León) ha lanciato una nuova maglia da gioco. La maglietta avrà uno scudetto senza le stelle, la lettera U sul petto e Cemex (multinazionale messicana di materiali da costruzione) sarà lo sponsor principale.

Il club di San Nicolás de los Garza (Monterrey-Messico) sui propri canali social ha pubblicato un video di presentazione, in cui vengono mostrati i dettagli della maglia creata per la competizione internazionale. Oltre all’assenza delle stelle (rappresentanti il numero di campionati vinti), un’altra differenza è che il logo di Cemex, in quanto main sponsor, prenderà il posto della scritta “Tigres” (presente sulla maglietta usata in campionato).

Inoltre, per regolamento la FIFA obbliga le società partecipanti alla Qatar Club World Cup 2020 di mostrare un solo sponsor sul proprio abbigliamento sportivo. Di conseguenza gli “sleeve sponsor” (sponsor di manica) della società calcistica messicana saranno abbandonati per quest’occasione (tra questi anche Coca Cola). Un altro dettaglio aggiunto è il ricamo della lettera “U” sulla parte superiore destra della maglietta, evidenziando così il rapporto del club con l’Università Autonoma di Nuevo León (infatti le partite casalinghe vengono disputate nello stadio universitario di San Nicolás de los Garza).

Secondo quanto riporta il portale sportivo “Once”, il Tigres ha riferito che la maglietta sarà un’edizione limitata con pochi pezzi disponibili al pubblico. Sarà acquistabile tramite la pagina ufficiale del club (TigreTienda.com) al prezzo di 1999 pesos (82 euro circa).

Il programma della “Qatar Club World Cup 2020” prevede le prime due partite il 4 febbraio. Nella prima si affronteranno proprio il Tigres contro la squadra coreana Ulsan; nella seconda l’Al Duhail (Qatar) sfiderà l’Al Ahly (Egitto). Il 7 febbraio è il giorno delle semifinali, la vincente del primo incontro andrà contro il Palmeiras (campione della Copa Libertadores); mentre l’altra semifinale vedrà protagonisti i vincitori della Champions League 2020: il Bayern Monaco di Robert Lewandoski. La finale è in programma per l’11 febbraio nello stadio di Ar Rayyan.