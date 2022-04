Puma scommette sull’immagine del calcio femminile

(di Giuseppe Berardi) – Il marchio di abbigliamento sportivo Puma amplia la sua presenza nel calcio femminile. L’azienda tedesca ha infatti siglato quattro nuovi accordi di sponsorizzazione con altrettante calciatrici di Serie A TimVision.

Si tratta di Martina Tomaselli e Lana Clelland del Sassuolo, di Lucia Di Guglielmo della Roma e di Beatrice Merlo dell’Inter. Gli accordi hanno una durata pluriennale e variano dai due ai tre anni.

Martina Tomaselli, centrocampista neroverde, ha sottoscritto un contratto fino al 2025 scegliendo come scarpe il modello Ultra. L’attaccante Lana Clelland ha legato il suo nome a PUMA fino al 2024 e, a differenza di Tomaselli, indossa scarpe Future.

Accordi simili anche per i difensori Di Guglielmo e Merlo: la prima ha scelto le Ultra con accordo fino al 2025, mentre la seconda Future e contratto in scadenza nel 2024.

Quattro atlete giovani che si sono distinte in campo con le loro prestazioni ma anche fuori dal rettangolo verde rispecchiando appieno i valori del marchio alla quale si sono legate.

Martina Tomaselli a soli 20 anni può vantare già una discreta esperienza in Serie A avendo debuttato giovanissima a soli 16 anni nella massima serie. Lo scorso anno ha ricevuto l’ambito premio Golden Girl da parte di Tuttosport come miglior giovane calciatrice dell’anno.

Lana Clelland, nazionalità scozzese, da diversi anni in Italia, è attualmente al comando della classifica marcatrici, titolo peraltro già conquistato nella stagione 2016-2017 con la maglia del Tavagnacco. Dopo l’avventura a Firenze caratterizzata da problemi fisici, ora a Sassuolo Lana è tornata ad essere la regina del gol della Serie A.

Lucia Di Guglielmo, classe 1997, quest’anno è approdata nella capitale e si è subito ritagliata un ruolo da titolare nella Roma. Non era facile per lei trovare spazio avendo davanti una leggenda come Elisa Bartoli. Complice il cambio di ruolo per la capitana giallorossa, spostata a fare la centrale insieme a Linari, Lucia ha potuto mettere in mostra le sue abilità.

Beatrice Merlo all’Inter sta vivendo la stagione della consacrazione. Profilo giovane e di prospettiva, finora non era riuscita a mettere in mostra tutto il suo talento per via anche dei risultati altalenanti della squadra nerazzurra. L’arrivo di Rita Guarino sulla panchina dell’Inter ha dato nuova linfa anche alla calciatrice milanese che sta sfoderando ottime prestazioni.

La collaborazione tra le quattro giocatrici e Puma è stata siglata con il supporto di Assist Women, azienda specializzata in servizi avanzati per lo sport, leader nel calcio femminile italiano.

PUMA già da diversi anni è in prima fila negli investimenti legati al calcio delle donne come spiega Sandro Incerti, sports marketing manager di Puma Italia in un’intervista su L Football: “Puma è sempre stato, storicamente, al fianco del calcio femminile, già in paesi più sviluppati eravamo molto presenti come in Germania, Svezia e Norvegia. In Italia siamo entrati con un po’ di ritardo ma perché c’è stato un ritardo nello sviluppo nel mercato italiano. L’entrata delle società storicamente maschili con la creazione della sezione femminile è il primo passo per poter far in modo che il calcio femminile possa crescere sempre più in maniera rilevante”.

Il 2022 è l’anno dei grandi eventi di calcio: in estate in Inghilterra si disputeranno i campionati Europei di calcio femminile, rinviati di un anno a causa della pandemia, e il marchio tedesco di sportswear si prepara a viverli da protagonista al fianco della Nazionale italiana di calcio femminile nell’ultimo anno di contratto con la FIGC.

Puma punta molto sugli sport femminili e lo fa attraverso messaggi chiari come, per esempio, ha fatto lo scorso anno con il lancio della campagna “She Moves Us” per celebrare le donne che hanno promosso la cultura e lo sport.

“She Moves Us” racconta la storia di come le testimonial del marchio di abbigliamento sportivo sono state ispirate per diventare quello che sono oggi. Come hanno superato le sfide sia nelle loro vite private sia nelle loro carriere e come hanno raggiunto la vetta nei rispettivi ambiti, ma anche quali donne che le hanno aiutate.