PUMA RENDE OMAGGIO AL QUARTIERE CASTELFIELD E AL CANALE BRIDGEWATER CON IL NUOVO AWAY KIT DEL MANCITY

Puma presenta il nuovo Away Kit del Manchester City per la stagione 2020/21 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. La nuova maglia è caratterizzata da un suggestivo pattern all-over ispirato allo storico quartiere di Castlefield e al canale di Bridgewater, un’area simbolo del passato, del presente e del futuro della città.

Mentre la storia di Castlefield risale all’epoca romana, il quartiere è celebre per il suo passato industriale, essendo stato un tempo capolinea sia del primo canale industriale al mondo, il Bridgewater Canal, che della prima ferrovia interurbana. Oggi la zona, situata in una regione ricca di creatività, è diventata uno dei centri artistici e musicali più vivaci della città, nonché sede della scena giovanile e multiculturale di Manchester.

“Con questo kit abbiamo voluto celebrare la cultura della città. Abbiamo cercato i luoghi dove le persone si riuniscono per esprimersi attraverso l’arte e la musica. Castlefield è un quartiere carico di storia e di significato per Manchester; simbolo della scena culturale giovanile e delle radici creative. Il ponte sul canale ha un design iconico che ha ispirato la struttura raffigurata sulla maglia. Volevamo che questa fosse speciale e unica per i suoi fan e che celebrasse la cultura di Manchester”, ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport Licensed.

La nuova maglia è caratterizzata da un pattern stampato ton-sur-ton, ispirato alle forme e ai motivi geometrici di Castlefield e di Bridgewater nella colorazioni dark blue e black, con dettagli copper. Un richiamato all’Home Kit e un ulteriore omaggio alla città e alla sua storia, mentre PUMA, attraverso il suo lavoro, continua a celebrarne la cultura.

L’Away Kit è disponibile online ai siti Puma.com, ManCity.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.