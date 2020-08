PUMA PRESENTA IL NUOVO HOME KIT DELLA KSI ISPIRATO AL PAESAGGIO VULCANICO DELL’ISLANDA

Puma presenta il nuovo Home Kit della Football Association of Iceland (KSI) per la stagione 2020/21 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili dell’Islanda. La maglia si ispira al paesaggio unico che caratterizza questo paese e alle sue colonne di roccia basaltica vulcanica, e mostra per la prima volta il nuovo logo sulla maglia. L’inedito design simboleggia gli spiriti guardiani dell’isola che proteggono e vegliano sulla terra.

La nuova maglia KSI Home si distingue per la grafica all-over ispirata all’attività vulcanica dell’Islanda e alla sua straordinaria bellezza. L’Islanda, infatti, è situata sul confine di due placche tettoniche, e questa sua particolare posizione genera formazioni naturali spettacolari nelle forme e nei colori; il basalto fuso sgorga dall’interno della superficie terrestre per reagire poi con l’aria e creare delle colonne uniche, simboleggiate dai dettagli rossi su base true-blue e electric blue della maglia. Completano l’home kit i pantaloncini e i calzini nella stessa colorway.

Il nuovo logo, ispirato agli spiriti custodi dell’Islanda, decora la maglia e rappresenta la solidarietà e la protezione che questa terra assicura e che le squadre avversarie dovrebbero temere. Le presenze soprannaturali sono celebri nel folklore islandese e rendono omaggio all’atteggiamento combattivo e al patrimonio del paese: una versione contemporanea degli spiriti guardiani, che raffigura quattro soggetti intrecciati – il toro, il gigante, l’avvoltoio e il drago – a formare un’unica entità.