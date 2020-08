Esclusiva – Sbrollini (ItaliaViva): In arrivo un emendamento per rilanciare i progetti di stadi di calcio

In una recente intervista al Corriere dello Sport, il senatore Matteo Renzi (leader e fondatore di “Italia Viva”) ha annunciato che. nei prossimi giorni. verrà depositato un emendamento per velocizzare i tempi di realizzazione di nuovi stadi sul territorio italiano (inclusi i progetti di ristrutturazione). Sul tema siamo tornati sopra chiedendo un commento alla senatrice Daniela Sbrollini (nella foto in primo piano), responsabile Sport di “Italia Viva”, che firmerà appunto questa proposta insieme al politico toscano.

“E’ una grande cosa quella che ha proposto, nelle ultime ore, Matteo Renzi, perchè potremo rilanciare molti stadi, grazie ad un pacchetto di norme a burocrazia zero. L’idea guida è sbloccare le infrastrutture, alla pari dei cantieri nel paese. Nel caso specifico vogliano trasformare i sindaci in veri e propri “super commissari”, così come li abbiamo definiti nel testo dell’emendam ente. Per essere ancora più pratici, sarà sufficiente l’accordo con il comune per mettere in sicurezza gli stadi o per costruirne di nuovi. A livello nazionale ce ne sono molti, ma anche nel mio territorio, come candidata alla presidenza della Regione Veneto per “Italia Viva” (nel prossimo mese di settembre), sono diversi quelli da ristrutturare. Penso ad esempio alla mia città di origine (Vicenza) o ancora a Padova. La proposta in esame, sicuramente, può interessare anche stadi delle altre province venete. Sono opere infrastrutturali che consentono la messa in sicurezza di impianti spesso obsoleti e generano posti di lavoro, oltre a nuove opportunità sui rispettivi territori” ha spiegato a Sporteconomy la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini.