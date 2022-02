Puma: nasce il dominio PUMA.eth in collaborazione con la piattaforma di Ethereum

La nota marca di abbigliamento sportivo Puma ha recentemente acquistato un dominio presso l’Ethereum Name Service (ETS). A riportare l’aggiornamento di dominio è stato un tweet di ens.eth datato 21 febbraio: il brand tedesco ha infatti recentemente cambiato il nickname su Twitter in PUMA.eth e, come informa eth-leaderboard.eth, ha esordito nella tredicesima posizione nella top 100 degli account Twitter con un dominio .eth.

L’Ethereum Name Service è un servizio di Ethereum, piattaforma decentralizzata del web 3.0, che permette la creazione di nomi di dominio decentralizzati per wallet e siti web sfruttando la tecnologia blockchain. Acquistando un dominio unico decentralizzato, l’utente ha la possibilità di sfruttare tale dominio personale ENS per tutti gli indirizzi web da lui posseduti, compresi mailbox, siti web e asset digitali come criptovalute, token digitali o blockchain. Inoltre, il dominio unico è uno strumento che permette di registrare ed archiviare tutte le informazioni sensibili dei vari avatar digitali, dai social come Twitter ai movimenti di denaro e asset digitali, protette dalla sicurezza blockchain utilizzata dai server di Ethereum.

Non nuova al mondo degli NFT, Puma è, insieme a Nike e Adidas, tra i marchi di abbigliamento pioneristici della digitalizzazione 3.0. Grazie al dominio .eth, da ora gli asset digitali in possesso dalla Puma possono essere consultati anche dalla piattaforma ENS: tra questi spiccano svariate collezioni di NFT a tema animale come Cool Cats NFT, Lazy Lions, Gutter Cat Gang e CatBlox.

Nel dicembre 2021 Nike aveva fatto la sua entrata ufficiale nel mercato digitale 3.0 grazie all’acquisto di RTFKT Studios, marchio di sneakers da collezione virtuali. Il 17 dello stesso mese Adidas Originals si era resa protagonista, lanciando in collaborazione con Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic e gmoney una collezione esclusiva di 30.000 NFT, operazione valutata dalla piattaforma OpenSea intorno ai 43 milioni di dollari.