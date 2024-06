Puma: al via il nuovo capitolo della campagna adv dedicata ad Euro2024

Puma ha lanciato il secondo capitolo della sua prima brand campaign mondiale in 10 anni “FOREVER. FASTER. – See The Game Like We Do”. Il nuovo capitolo è interamente dedicato a UEFA Euro 2024 e alla Copa América 2024.

Quest’estate la casa tedesca inizia con due spin-off della sua brand campaign a livello globale, in cui l’azienda racconta la storia dei suoi migliori atleti football. Poiché la velocità è sempre stata il punto di forza di Puma, il nuovo capitolo mostra come la velocità sia importante nel calcio e non solo. Quando i giocatori sono in campo, hanno solo un secondo per prendere una decisione e reagire. La passione per la velocità è semplicemente universale. “See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER.” significa vedere lo sport e la cultura sportiva in modo diverso e, in ultima analisi, vincere come solo i più veloci sanno fare.

“Siamo impegnati a migliorare la presenza del nostro brand attraverso una strategia mediatica completa che combina canali tradizionali e tecnologie innovative per coinvolgere i nostri consumatori. I nostri sforzi si concentreranno in particolare sui social media, sfruttando il nostro team di ambassador e influencer. Inoltre, esploreremo nuovi meccanismi per creare esperienze emozionanti”, ha dichiarato Richard Teyssier, Vice President Brand and Marketing.

Max Pollack, co-founder & managing partner of MATTE Projects, agenzia partner di questa campagna, ha dichiarato: “Lavorare con Puna per ridefinire la potente brand promise “Forever. Faster.” è stata un’esperienza fondamentale per MATTE. Siamo onorati di collaborare con un partner così fiducioso e lungimirante, e in particolare con la sua leadership mentre diamo forma a questa nuova platform insieme. Chi cambia le carte in tavola vince vedendo il gioco in modo diverso…”.

“Forever. Faster. – See The Game Like We Do”, gli spin-off di Euro e Copa sono comunicati attraverso l’intero media mix, come social media, TV, PR, Out Of Home e Punti Vendita in tutto il mondo. I due film e gli asset creativi di supporto presentano Antoine Griezmann, Christian Pulisic, Javier “Chicharito” Hernández, Kai Havertz, Memphis Depay, Neymar Jr. e Sergio Aguero. A breve Puma presenterà brand video e asset creativi anche per le Olimpiadi estive del 2024.