La nuova maglia away del Nantes (Ligue1) punta sull’eleganza cromatica del color oro

Dopo aver presentato la ‘Home’ per la prossima stagione, FC Nantes e Macron hanno deciso di presentare anche il nuovo kit Away 2024/25 che il club francese indosserà nel prossimo campionato di Ligue 1. Una divisa ‘da trasferta’ che insieme all’eleganza della scelta cromatica, abbina un design che omaggia alcuni dei monumenti e luoghi simboli della città francese. Come tutti i game set prodotti da Macron per i propri club, il kit è interamente realizzato in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente dal riciclo di plastica post-consumer.

La nuova maglia ‘Away’ è “total black” con eleganti dettagli in oro sul girocollo e sui bordi manica. Il corpo centrale della maglia è caratterizzato da una grafica, in stampa sublimatica, con il disegno, ripetuto, di monumenti e luoghi storici della città: il Castello dei Duchi di Bretagna, il Passaggio Pommeraye, la Torre del Lieu Unique, la Tour de Bretagne, il Theatre Graslin e infine Stade de la Beaujoire, ‘casa’ dell’FC Nantes che proprio quest’anno festeggia i 40 anni dall’inaugurazione, che avvenne nel maggio 1984 alla vigilia dei Campionati Europei di calcio che si disputarono proprio in Francia.

Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, entrambi in oro, il Macron Hero e il logo dell’FC Nantes. Nel retrocollo, sempre in oro, sono ricamate le otto stelle corrispondenti ai titoli di Campione di Francia conquistati dal club.

Gli short neri hanno una banda dorata sul bordo coscia e, come nella versione Home, riprendono elementi stilistici provenienti dal mondo del basket. Una commistione, questa, che sta trovando sempre più spazio nei campi da calcio e che rende questo capo perfettamente adatto ad essere indossato anche fuori dal campo. I calzettoni, anch’essi neri, hanno il bordo superiore color oro.