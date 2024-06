Diego Nepi Molineris (AD Sport e Salute): Euro2024 chiude con un fatturato di 21 milioni di euro

Secondo quanto dichiarato da Diego Nepi Molineris (AD di Sport e Salute e VicePresidente della Fondazione di Euro Roma2024) ieri sera in occasione della conferenza stampa di fine evento, l’evento capitolino avrebbe riscosso un grande successo (nella foto in primo piano il totem promozionale posizionato all’ingresso dello stadio Olimpico), sopratuttto in ambito sportivo.

Nello specifico il manager di SeS (Sport e Salute Spa) è entrato nel dettaglio delle cifre di Roma2024 (rassegna continentale di atletica tenutasi dal 7 al 12 giugno scorso: “Sono stati degli Europei straordinari…Una novità è stata la pedana dei salti in estensione: non parlo di situazioni ‘prestative’, ma di aver portato una specialità a contatto con il pubblico, è una cosa che dà grande senso di appartenenza. Rilanceremo questo concetto anche l’anno prossimo con una gara di salto in alto al Centrale del Foro Italico e riproponendo la velocità allo stadio dei Marmi. Parlando di dati: il fatturato è stato di 21 milioni di euro, il 50% dei quali da sponsor, partnership, biglietti e merchandising; 230mila persone sono transitate dal Foro Italico, con 137mila presenze all’interno dello stadio Olimpico; il villaggio allo stadio dei Marmi è stato visitato da 75mila persone, mentre sulle strade per le prove di marcia e di mezza maratona sono accorsi 15mila appassionati. Il pubblico ha mostrato grande amore per l’atletica seguendo, in ogni sessione, il programma dalla prima all’ultima specialità. L’atletica può essere il motore di un cambiamento nella visione dello sport di questo Paese”.