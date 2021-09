Prosecco DOC nuovo jersey sponsor della Benetton Rugby

Prosecco DOC è il nuovo jersey main sponsor della Benetton Rugby.

La franchigia biancoverde ha ufficializzato la nuova partnership che legherà il Benetton Rugby a Prosecco DOC, una realtà nota che rappresenta un simbolo del territorio trevigiano come il Prosecco.

Prosecco DOC accompagnerà il Benetton Rugby nel nuovo United Rugby Championship ed in Challenge Cup, campeggiando sul fronte delle maglie indossate dai Leoni biancoverdi. Inoltre il logo del Consorzio sarà visibile sui canali digital di Benetton Rugby, sull’intera declinazione comunicativa cartacea e sul maxischermo e sui led pubblicitari a bordocampo dello Stadio Monigo.

“Il successo mondiale del Prosecco DOC – afferma Stefano Zanette, presidente del consorzio che lo tutela – è in buona parte riconducibile a un faticoso lavoro di squadra che in questi anni ha visto -nonostante le tante diversità- una coesione di obiettivi tra i tanti produttori, in uno spirito di condivisione di valori umani universalmente riconosciuti come importanti e che il rugby testimonia concretamente sia sul campo che a fine partita, con l’ormai iconico Terzo Tempo”