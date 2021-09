L’azienda Baldi è fornitore ufficiale food dell’Empoli calcio (Serie A)

(di Michael Pellegrino ) – Ufficializzato il nuovo fornitore food dell’Baldi S.r.l. L’azienda è situata a Jesi (AN) ed è considerata un’eccellenza del settore alimentare marchigiano. Fondata nel 1965 da Umberto Baldi la società, in origine, prendeva il nome di Baldi Carni S.r.l. e poteva contare solamente su quattro macellerie. Ufficializzato il nuovo fornitore food dell’ Empoli calcio : si tratta diL’azienda è situata a Jesi (AN) ed è considerata un’eccellenza del settore alimentare marchigiano. Fondata nel 1965 dala società, in origine, prendeva il nome di Baldi Carni S.r.l. e poteva contare solamente su quattro macellerie.

Negli anni ’90 l’azienda amplia il proprio business avviando un nuovo ramo aziendale : nasce Baldi Foodservices (servizio dedicato alla distribuzione di prodotti alimentari verso il comparto ristorazione e GDO). In seguito si distingue come importante brand nazionale per la “Ristorazione di Qualità” ed avvia partnership con i principali marchi che si occupano di food sia su terraferma che in viaggio (Autogrill, MSC, Costa Crociere, Alitalia e Metro).

Attualmente Baldi propone i suoi servizi a scuole, università, ospedali, catene di villaggi turistici e ristoratori sparsi nel territorio italiano (può vantare circa 3000 clienti ed oltre 100 collaboratori). Si tratta, quindi, di un’azienda in rapida crescita che fa il suo ingresso nel mondo del calcio sposando il progetto dell’Empoli Calcio FC.