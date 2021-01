Progetto AIC/Lega Pro di affiancamento all’atleta-calciatore per lo sviluppo delle competenze psicologiche

“YOU’LL NEVER WALK ALONE” è un progetto innovativo, ideato e promosso da Associazione Italiana Calciatori e Lega PRO che nasce con l’intento di seguire l’atleta nell’intero percorso di carriera, generando consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del modo di affrontare i propri limiti. Supportare il calciatore nella ricerca e nel mantenimento di uno stato di equilibrio psicologico personale, partendo dal presupposto che l’esperienza sportiva è, prima di tutto, un’esperienza di vita e di prestazioni. Mettere a disposizione dei calciatori di Serie C e dei formatori dei settori giovanili conoscenze e servizi propedeutici ad orientare la carriera e la vita dell’atleta in modo consapevole, solido e costruttivo, con l’obiettivo di raggiungere e mantenere l’equilibrio, dentro e fuori dal campo.

Psicologi e psicoterapeuti accompagneranno gli atleti, attraverso webinar tematici, verso il confronto personale. Uno “sportello” dove il singolo calciatore avrà modo di approfondire il proprio percorso e le proprie competenze a livello personale, con il supporto di professionisti qualificati.

Nello sport, oggi, il talento si giudica velocemente, lasciando poco tempo alla maturazione sportiva e umana del ragazzo. I risultati del breve periodo rischiano troppo spesso di essere l’unico metro di valutazione di una carriera. Un ragazzo, la sua famiglia, lo staff del club si trovano a non avere strumenti per comprendere e gestire le situazioni e le emozioni della carriera sportiva, scandita da tempi e dinamiche estremamente veloci. (fonte: Lega Pro)