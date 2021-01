Cosimo Sibilia rieletto all’unanimità candidato unico alla presidenza della LND

Nella giornata di oggi l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società della Serie D ha designato, all’unanimità, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), Cosimo Sibilia (nella foto in primo piano), candidato unico alla presidenza dei “dilettanti” per il prossimo quadriennio.

Le 104 società presenti in sala a Roma, presso l’hotel Holiday Inn, hanno indicato Ettore Pellizzari come candidato Vice Presidente Vicario, Stella Frascà e Daniele Ortolano come consiglieri federali nazionali ed i componenti del collegio dei revisori dei conti.