Primo semestre record per ChaiOn digital marketplace delle sponsorship

Primo semestre 2023 in crescita verticale per ChainOn (www.chainon.it) il digital marketplace delle sponsorizzazioni basato su algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e blockchain in cui aziende ecentri media, con semplicità e pochi click, possono vedere struttura e prezzi delle offerte, negoziare i contratti e sottoscrivere gli accordi sui pacchetti offerti dai venditori (team, società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi). Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn, a totale carico della parte venditrice, sono inferiori di oltre il 75% rispettoa quelle medie di mercato e gli investimenti degli sponsor sono totalmente deducibili in esercizio.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati economici e di utilizzo del marketplace al 30 giugno 2023 chedimostrano fattivamente come la vision di una rivoluzione digitale del mercato della sponsorship si stia affermando come uno dei fatti nuovi non solo nel comparto della sponsorizzazione ma nell’intero settore della comunicazione”, ha dichiarato Giovanni Palazzi, CEO di ChainOn, “Secondo Pwc il mercato della sponsorizzazione sportiva nel Mondo crescerà dagli attuali $ 57 miliardi a 109 nel 2030. Un risultato trainato dall’empatia e dalle emozioni che solo lo sport riesce a comunicare e che, più osservatori, ritengono possa essere aggredito da un’offerta digitale come quella di ChainOn.it per il 17,5% ($ 10 miliardi oggi, 19 nel 2030). Pensiamo che sia in questa prospettiva l’interesse degli investitori anche internazionali all’aumento di capitale aperto ad investitori esterni che abbiamo lanciato a fine estate.”

Questi i principali indicatori di ChainOn emersi nel 1° semestre 2023 rispetto al medesimo periodo di 2022:

· Fatturato: + 680%

· Utenti attivi: +402%

· Venditori (società sportive, organizzatori di eventi, concessionarie): + 300%

· Investitori (aziende e centri media): + 1.010%

· Valore complessivo delle offerte presenti sul ChainOn.it: + 858%

· Valore del transato su ChainOn.it: +1.350%