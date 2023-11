Partnership pluriennale Macron e Bolton Wanderers

Il rapporto tra Macron e Bolton Wanderers prosegue saldamente grazie ad un rinnovo a lungo termine del contratto di partnership con lo storico club inglese, membro fondatore della Football Association. Un legame di lungo corso, che l’anno prossimo supererà i 10 anni di durata. La collaborazione coi Bolton Wanderers è infatti cominciata nel 2014 e, oltre alla fornitura tecnica, fino al 2018 riguardò anche la denominazione dello stadio, che in quegli anni prese il nome di Macron Stadium.

Uno storico accordo, che darà continuità nelle stagioni a venire alla fornitura di game set interamente personalizzati e di abbigliamento sportivo per i giocatori e lo staff del club. In aggiunta, a partire dalla prossima stagione, verrà messa a disposizione dei tifosi dei Bolton Wanderers una collezione di abbigliamento Athleisure interamente personalizzata, dedicata al tempo libero.

Inoltre, Macron e lo staff del club lavoreranno insieme anche per rinnovare e modernizzare lo store presente al Toughsheet Community Stadium, con l’obiettivo di fornire ai tifosi un’esperienza di acquisto interattiva ed emozionante.

“Il legame con i Bolton Wanderers è davvero importante perché rappresenta anche una fase significativa della nostra storia. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Il club inglese rappresenta la storia del calcio inglese ed è altamente stimolante ideare e sviluppare ogni anno i game set indossati dai giocatori e la linea di abbigliamento per una fan base così tanto legata ai colori e ai simboli del proprio club. Siamo molto felici di aver esteso questa partnership per un lungo periodo. Un accordo che va oltre la fornitura tecnica perché basato sull’amicizia e sulla stima reciproca, valori che consentono di lavorare, ideare e sviluppare insieme prodotti sempre più performanti, innovativi e unici”.

“Siamo lieti di aver esteso il nostro rapporto con Macron in una partnership di lunga durata – ha dichiarato Neil Hart, CEO dei Bolton Wanderers – C’è davvero tanta storia tra i nostri due brand e siamo felici di aver rafforzato questo legame negli ultimi due anni. È fantastico lavorare con il team di Macron. Le vendite dei kit del Club sono ai massimi storici e il supporto di Macron alla nostra iniziativa ‘Pick Our Kits’, insieme alla qualità e all’innovazione dei loro prodotti, ha svolto un ruolo cruciale in tutto questo. Il mio ringraziamento va a Gianluca Pavanello, Roberto Casolari, Marco Bettella e a tutto il team di Macron per il lavoro, impegno e volontà dimostrata nel dare vita a questo rinnovato accordo. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per molti anni a venire”.