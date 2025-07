Previsioni prezzo Ethereum: potrebbe ETH arrivare presto a $10.000?.

Ethereum è una delle grandi attese per il 2025. Potrà andare verso i 10.000 dollari o è destinata a rimanere nell’attuale “limbo” ancora per molto?

Ethereum (ETH) è stata la “grande assente” del bull market avvenuto tra il 2024 e il 2025, dove alcune crypto (e Bitcoin in particolare) hanno visto momenti di grande euforia.

Che cosa è successo? Semplice, Ethereum non ha avuto un catalizzatore di capitali e di interesse che abbia acceso quella “scintilla” di FOMO (eccitazione speculativa) capace di farla volare.

Ora, la domanda che si chiedono tutti gli appassionati di Ethereum, è se questa crypto potrà o meno avere il suo momento d’oro nell’anno in corso.

Storicamente questa crypto ha vissuto grandi pause alternate a brevi ma intensissime fasi rialziste, che le facevano recuperare tutto il terreno perso da Bitcoin.

La storia potrà ripetersi? Guardando al grafico attuale, sicuramente viene da pensare che la possibilità sia nell’aria, con Ethereum intrappolato in quella che sembra una fase di compressione che dura dal 2020.

Questa è la visione positivista della situazione, ma non è l’unica. Ethereum sta avendo una chiara perdita di interesse generale, con un flusso di capitali che si spostano altrove.

Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, ha detto di non voler cercare “facili profitti” gettando benzina sul fuoco a buon mercato, ma punta su uno sviluppo costante e sostenibile.

Una strategia sicuramente valida, ma che rende meno probabile una improvvisa esplosione di FOMO che faccia schizzare il prezzo di Ethereum.

Dunque, dove arriverà per l’anno in corso? Visto il possibile bull market alle porte, è chiaro che ci si aspetti una crescita importante anche da parte di Ethereum.

Le possibilità però sono due, a seconda di quanto interesse riuscirà a generare verso la chain, cosa che varierà in base ai prossimi annunci e progetti che arriveranno. Se Ethereum riuscirà a catalizzare l’attenzione del mercato, infatti, allora è facile attendersi che possa ampiamente superare i 10.000 dollari di valore.

Se però dovesse restare più “tiepida” agli occhi del pubblico, allora le previsioni andrebbero sensibilmente riviste a ribasso, con i 4.000 dollari possibile massimo raggiunto nei prossimi mesi.

Dobbiamo ricordare che, in questo momento storico, è Bitcoin a rubare la scena a quasi tutti, infatti è qui che il grosso dei capitali va a confluire.

Per crescere occorre avere una frizzantezza maggiore di BTC e, almeno in questo momento specifico, Ethereum ne sembra sprovvista.

