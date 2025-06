Finanza – La Juventus si prepara all’aumento di capitale con un secondo versamento da 15 milioni.

Nelle ultime ore la Juventus ha comunicato che Exor, socio di maggioranza del club, ha effettuato un secondo versamento del valore di 15 milioni di euro (in conto futuro aumento di capitale).

«Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V. ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi €15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo u.s. (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data)».