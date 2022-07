Presentato il pallone ufficiale della Lega B: Kombat Ball 2023 (Kappa)

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2022/2023 ha l’azzurro dell’Italia ed un design che vuole rappresentare l’Italia, come parte di un insieme di Stati che si incastrano perfettamente tra loro. È un riconoscimento all’internazionalizzazione voluta dalla Lega B, presente e visibile in circa 40 nazioni in tutto il mondo.

Il “Kombat Ball 2023“ disegnato, anche quest’anno, da Kappa, rappresenta la partnership rinnovata per il sesto anno consecutivo a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Un’internazionalizzazione che è stata il tratto distintivo della politica della LNPB di questi ultimi mesi, senza per questo incidere sulla mission principale del torneo: la crescita di giovani italiani come dimostra anche l’alto numero di giocatori della Serie B nell’Under 21 (11 nell’ultima convocazione).

Mauro Balata (presidente della Lega B) ha dichiarato: – ‘Il pallone è storicamente l’attore che calca il palcoscenico sportivo prima di tutti. È l’emblema dell’unione tra club, generazioni di tifosi e passione calcistica. Sono certo che lo vedremo rotolare nelle case e nelle piazze di tutta Italia perché, mai come quest’anno, la “Serie BKT” rappresenterà il campionato degli italiani’.

Il nuovo pallone ufficiale della stagione 2022-23 ripropone il design all’avanguardia dei 24 pannelli. Intorno al pallone e tra i pannelli la pressione è distribuita uniformemente, consentendo ai giocatori di effettuare tiri più potenti e precisi. Con design ispirato alle palline da golf, la superficie esterna è ricca di microscanalature che aumentano l’aerodinamicità del pallone. (fonte: Lega B)