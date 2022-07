Autotorino è official car dealer del Como 1907 (Serie B)

Como 1907 (iscritto al campionato di Serie B) ha ufficializzato l’ingresso di Autotorino accompagnerà i lariani per tutta la stagione come Car Dealer Partner, entrando a far parte della famiglia biancoblu in qualità di Premium Partner, ampliando così la presenza del settore automotive.

Autotorino è una solida realtà nel campo dell’automotive con 15 anni di presenza nel territorio comasco, 62 sedi in tutto il Nord Italia, duemila collaboratori e una storia iniziata nel 1965, sino a diventare nel 2015 il primo concessionario in Italia. Due anni dopo un altro traguardo, Autotorino si è infatti affermata come prima realtà italiana ad entrare, ininterrottamente sino ad oggi, nei 50 maggiori dealer europei della IDCP Guide to Europe’s Biggest Dealer Groups.

“Conosciamo i valori e la tradizione, oltre all’importanza in Italia, e non solo, di una realtà come Autotorino – afferma Veronica Oldani, Direttrice Marketing e Commerciale del Como 1907 – e per questi motivi siamo orgogliosi di annunciare la partnership. Avvalora ulteriormente questa unione il fatto che Autotorino sia il nostro primo Premium Partner, una posizione che non poteva che spettare a un’azienda leader nel proprio settore e con un stretto legame con il nostro territorio. La soddisfazione è ancora più grande grazie alla condivisione degli stessi valori legati al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, che si rispecchiano nella scelta delle autovetture fornite in dotazione al club, tutte automobili Hyundai ibride, come ulteriore piccolo passo in questo percorso di sensibilizzazione e tutela del nostro ecosistema”.

“Siamo orgogliosi di prendere parte al percorso con cui il Como 1907 sta riportandosi ai livelli sportivi di primo piano che la città ed i suoi tifosi meritano ed attendono da anni. Ci affacciamo con emozione alla sfida del nuovo campionato. Sul territorio comasco siamo presenti da 15 anni; in tutto questo tempo abbiamo accompagnato verso piccoli e grandi traguardi famiglie, aziende e associazioni operanti nell’educazione e nel sociale: il viaggio che stiamo iniziando con il Como 1907 unisce tutti in un ambizioso sogno sportivo, confidiamo possa diventare realtà!” – commenta Michele Della Cagnoletta, responsabile Marketing di Autotorino.