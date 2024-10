Premier League: fatturato monstre pari a 7 miliardi di euro. Solo le principali leghe americane incassano di più

(di Davide Pollastri) – Davanti ai ricavi registrati dalla massima serie del campionato inglese di calcio (la cosiddetta English Premier League) ci sono solo 3 volumi d’affari: i 17,5 miliardi di euro fatturati dalla NFL, i 10,6 della MLB e i 9,7 della NBA. Tra le principali fonti di ricavo del campionato di calcio per club più antico del mondo spiccano gli 1,1 miliardi provenienti dal merchandising (il 15,7% del totale) e gli 1,2 miliardi generati dalle sponsorizzazioni (il 17,1% del totale)

Il 2023 è stato, a tutti gli effetti, l’anno d’oro dello sport business, comparto capace di generare un volume d’affari stimato in 73,6 miliardi di euro (poco meno della Walt Disney Company).

A contribuire per il 62% del totale sono le principali Leghe statunitensi (ai già citati fatturati della NFL, della MLB e della NBA vanno sommati i ricavi della NHL, stimati in 5,8 miliardi di euro, e quelli della MLS, stimati in 1,8 miliardi), alle quali si aggiungono gli 1,2 miliardi di euro generati dalla UFC (la più importante organizzazione di arti marziali miste, anch’essa statunitense) e i fatturati dei principali campionati di calcio europei (ai 7 miliardi della Premier League seguono i 3,8 della Bundesliga, i 3,5 de LaLiga, i 3 della Serie A e i 2,4 della Ligue1), che, sommati tra loro, raggiungono il 27% del volume d’affari complessivo.

Secondo questi numeri, raccolti e riportati dalla società di consulenza Sports Value, emerge con evidenza che l’attenzione degli sportivi, e di conseguenza degli sponsor, si concentra prevalentemente sui principali tornei americani ed europei, che insieme raggiungono l’89% del totale (la percentuale sale al 93% se aggiungiamo i 3,2 miliardi – destinati ad aumentare nei prossimi anni – generati dalla UEFA Champions League).

Nello specifico, alla base del successo economico delle leghe nordamericane ed europee c’è l’enorme attrattiva generata dalla presenza di fuoriclasse e dalla bellezza degli stadi (quasi sempre sold-out), la copertura globale e, come dicevamo, il coinvolgimento di facoltosi partner commerciali.

Concentrandoci sulla Premier League (da anni il più ricco e seguito campionato del nostro continente), secondo uno dei tanti rapporti redatti dalla società fondata da Amir Somoggi il torneo raggiunge 189 paesi e 1.870.000.000 persone; inoltre, i ricavi commerciali delle 20 squadre protagoniste valgono 2,3 miliardi di euro, con il 53% di tali ricavi generati dagli sponsor legati alle divise (il 26% dagli sponsor tecnici, il 21% dai main sponsor e il 6% dagli sleeve sponsor).

Capofila della speciale graduatoria riguardante i ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni legate alle divise è il Manchester United, che, con 196 milioni di euro (di cui 104 milioni garantiti dallo sponsor tecnico, 69 milioni dal main sponsor e 23 milioni dallo sleeve sponsor), contribuisce per il 2,8% ai ricavi totali (commerciali e non) della Premier League.

Un ultimo, interessante dato riguarda i ricavi commerciali dei club che il mercato inglese considera i ‘Big 6’ (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur e Chelsea): insieme, generano introiti pari a 905 milioni di euro, ovvero il 13% dei 7 miliardi di ricavi totali.

Con questi numeri possiamo dire senza possibilità di essere smentiti che la Premier League rappresenta il modello che il settore sportivo europeo deve seguire per raggiungere i fatturati delle principali leghe nordamericane.