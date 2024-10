La FIPE celebra i successi di vent’anni di Presidenza Urso e va all’elezione del nuovo Presidente

La Federazione Italiana Pesistica si appresta a vivere due giorni intensi e di importanza storica. Nella giornata di sabato 12 ottobre , presso l’hotel Hilton di Fiumicino (RM) verranno celebrati i v enti anni di Presidenza di Antonio Urso (nella foto sotto), che, dopo cinque mandati e dopo aver cambiato l’immagine della disciplina in Italia e nel mondo, lascia il vertice della Federazione. Il nisseno, anche Segretario Generale della Federazione Internazionale (IWF) da due anni, verrà festeggiato dai campioni olimpici e paralimpici del 2024, Nino Pizzolato e Donato Telesca , e da tutto il movimento della pesistica italiana che ha contribuito a far crescere in 20 anni di Presidenza.

Nella serata di sabato seguiranno i saluti ‘in stile’ Antonio Urso: sarà lui stesso il protagonista di un concerto e che vedrà ospiti le più importanti personalità del mondo sportivo italiano e internazionale.

La giornata di domenica 13 ottobre, sempre nelle sale dell’Hilton di Fiumicino, si terrà l’Assemblea Federale che eleggerà il nuovo Presidente della FIPE .

Candidato unico è Alberto Miglietta , Presidente di FSN Olimpica dal 2004 al 2017, Dirigente Sportivo Internazionale dal 2006 al 2014, Amministratore Delegato di CONI Servizi dal 2013 al 2019 Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni. Assieme ad Alberto Miglietta una squadra di candidati al Consiglio Federale così composta:

Componente Dirigenti

1) Beltrami Ilaria

2) Flaiban Maria Rosa

3) Grassi Massimo

4) Minissale Giuseppe

5) Testa Nicola

6) Toninel Claudio

7) Veneziano Clementina

8) Primavera Pasquale

9) Toma Irene

10) Sardo Maurizio