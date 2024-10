Dal 15 ottobre il primo libro di Andrea Presti, il bodybuilder italiano più seguito

Nel suo primo libro (collana BUR Varia di Rizzoli libri – 228 pagine – prezzo 15,00 euro), Andrea Presti, il bodybuilder italiano più famoso al mondo, condivide tecniche e segreti per diventare campioni nella vita allenando la mente come un muscolo, al fine di raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge.

Il libro, dal titolo “Diventa ciò che sei. Come raggiungere i propri obiettivi scegliendo di fare ciò che ci rende felici” ed edito da Rizzoli, offre spunti su temi come la scoperta di una passione, la crescita della motivazione e del talento, il valore del sacrificio e dell’errore, e l’importanza della responsabilità personale, sia verso gli altri che verso se stessi.

Per Andrea Presti (37enne campione bresciano) calcare il palco del “Mr Olympia”, i “Mondiali” del bodybuilding, era il sogno di una vita. L’ha realizzato per la prima volta a trentaquattro anni, nonostante pochissimi nel suo ambiente avessero scommesso sulle sue potenzialità. Ha raggiunto il suo obiettivo dopo fallimenti e stop forzati, dopo ore di palestra ogni giorno, di dieta, di vita regolata da una rigorosa disciplina. Partendo da quel momento di grande successo, in questo libro Andrea Presti racconta il suo percorso dal principio, iniziato sul tatami come atleta judoka e continuato durante l’adolescenza tra gli scossoni di un rapporto complesso con i genitori e del grande dolore causatogli dalla perdita del padre. Per poi arrivare agli approcci iniziali e “clandestini” con la sala pesi e alle preoccupazioni imprenditoriali che lo hanno fatto crescere in fretta, fino alla scelta di fare all in e buttarsi anima e corpo nel bodybuilding professionistico. È la storia di uno sportivo determinato che ha costruito per se stesso un mindset vincente, i cui principi sono racchiusi in questo libro (la cover nella foto in primo piano): ricercare una passione, proteggere i propri sogni, riconoscere il valore del fallimento, imparare a gestire il rapporto con gli altri e noi stessi, crescere con disciplina