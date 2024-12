Politica – Proroga Iva in legge di bilancio a firma Maurizio Leo

Esclusione confermata nel 2025, poi un nuovo “sistema” (secondo quanto riporta il quotidiano economico ItaliaOggi, Iin data 30novembre 2024, pagina 30, a firma di Michele Damiani). Il nuovo regime Iva per Sport e Terzo Settore non partirà a gennaio 2025 come inizialmente previsto. Sarà inserita comunque una “proroga” in manovra, per poi definire un sistema con dei paletti «entro i quali si rimane nell’ambito di esclusione». Ad affermarlo è stato, nelle ultime ore, il viceministro dell’Economia e delle Finanze con delega alle finanze nel Governo Meloni Maurizio Leo.