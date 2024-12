FIN partecipa con 4 progetti alla iniziativa “80 Milioni per il futuro dello Sport”

Nell’ambito dell’iniziativa “80 Milioni per il futuro dello Sport“, lanciata da Sport e Salute d’intesa con il Dipartimento per lo Sport, la Federazione Italiana Nuoto promuove 4 progetti: “La piscina inclusiva. La formazione per nuove competenze per lo sport sociale, di comunità e di base”, “Take your marks: ai posti di partenza nel vostro sport preferito. Bambini e adolescenti in piscina”, “Slow Swimming: nuoto lento per una lunga vita attiva”, “La scuola d’acqua: progetto per lo sviluppo delle abilità motorie di base in ambiente acquatico” che mirano a diffondere la cultura dell’acqua e la pratica motoria per favorire il benessere, l’inclusione, l’aggregazione e il corretto sviluppo psico-fisico delle persone di ogni fascia di età ed abilità, oltre che ad accrescere la frequenza dei corsi di nuoto per alimentare la sicurezza personale attraverso le conoscenze tecniche basilari del galleggiamento. I quattro progetti federali rientrano tra i 137 ideati da 41 federazioni sportive nazionali, 14 enti di promozione sportiva, 13 discipline associate, 2 associazioni benemerite e un gruppo sportivo militare. (fonte: FIN)