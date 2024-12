La FIN presenta martedì 3 dicembre a Roma il Bilancio di Sostenibilità

Martedì 3 dicembre a Roma, presso la Sala Convegni delle piscine del Foro Italico, verrà presentato il bilancio di sostenibilità 2023 della Federazione Italiana Nuoto, redatto con il supporto fondamentale del Laboratorio di Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Un documento speciale, per certi aspetti storico, trattandosi della decima edizione, da quando nel 2014 la Federnuoto decise di impegnarsi nella redazione di un documento che non era ancora diffuso nel mondo degli enti sportivi.

Nella Sala Convegni, con inizio alle 11:30, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il segretario generale Antonello Panza, la responsabile Laboratorio di Economia e Management – Università degli studi del Foro Italico Cristiana Buscarini, il direttore Sostenibilità e Scuola di Sport e Salute Teresa Zompetti e l’amministratore delegato di Grant Thornton Alessandro Fusellato illustreranno e dibatteranno i contenuti dell’atto che, in aggiunta ai bilanci tradizionali, rendiconta i risultati conseguiti sul piano economico, ambientale e sociale e spiega l’impegno assunto dalla FIN nel contribuire allo sviluppo sostenibile, evidenziando le ricadute positive e i circuiti virtuosi generati, attraverso le proprie attività, nelle diverse realtà in cui opera. (fonte: FIN)